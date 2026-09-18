Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển dừa hữu cơ, phát thải thấp

TPO - Tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai các bước xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, phát thải thấp, thí điểm sản xuất than sinh học từ phụ phẩm vỏ dừa, từ đó khẳng định vị thế ngành dừa xanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho biết, tỉnh có gần 123.000 ha dừa, trong đó trên 30.700 ha được chứng nhận hữu cơ; khoảng 151 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa.

Vĩnh Long đã và đang định hướng mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ gắn với giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi. Đồng thời, nghiên cứu, thí điểm sản xuất than sinh học từ phụ phẩm vỏ dừa.

Vĩnh Long có diện tích dừa lớn nhất cả nước.

Giá trị sản xuất dừa năm 2025 của Vĩnh Long ước đạt 8.150 tỷ đồng (tăng gần 6% so với năm 2024), đóng góp gần 6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Riêng kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 600 triệu USD.

Mục tiêu đến năm 2030, diện tích dừa của Vĩnh Long đạt khoảng 132.000 ha, đến năm 2045 khoảng 140.000 ha.

Để khẳng định vị thế ngành dừa Vĩnh Long trên thị trường trong nước và quốc tế, tỉnh này đã có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ. Trong đó, trong năm nay phát triển thêm hơn 13.300 ha vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, nâng tổng số diện tích dừa hữu cơ của tỉnh lên hơn 44.000 ha, chiếm khoảng 36% tổng diện tích dừa toàn tỉnh.

Vĩnh Long cũng định hướng kết hợp mở rộng dừa hữu cơ với sản xuất giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi bền vững. Để sản xuất giảm phát thải, ngành dừa tối ưu hóa phân bón, nước tưới, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học.

Nghiên cứu, thí điểm mô hình sản xuất than sinh học (biochar) từ phụ phẩm vỏ dừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, ưu tiên triển khai sản xuất than sinh học tại các vùng có diện tích dừa lớn, tập trung nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở chế biến dừa, thuận lợi cho thu gom, vận chuyển và sử dụng phụ phẩm.

Than sinh học được nghiên cứu sử dụng phù hợp trong sản xuất dừa nhằm góp phần cải thiện chất lượng đất, nâng cao khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tăng lưu trữ carbon...

Tận dụng tối đa phụ phẩm dừa (vỏ, xơ, mụn, gáo dừa) tạo chuỗi sản xuất khép kín. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, đo đạc và chứng nhận sản xuất dừa giảm phát thải…

Đặc sản dừa sáp ở Vĩnh Long.

Mới đây, tại chuyến làm việc về Cơ chế tín chỉ chung Việt Nam - Nhật Bản (JCM) và đề xuất dự án dừa phát thải thấp tại Vĩnh Long, đại diện Công ty Jizoku (Nhật Bản) đề xuất hợp tác phát triển tín chỉ carbon gắn với chuyển đổi canh tác dừa theo hướng hữu cơ, giảm sử dụng phân bón hóa học.

Doanh nghiệp định hướng tận dụng phụ phẩm dừa sản xuất than sinh học (biochar), kết hợp phân hữu cơ bón lại cho vườn cây. Công ty Điện lực Kansai (Nhật Bản) tham gia với vai trò bên mua tín chỉ carbon...

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau năm 2026, tỉnh còn khoảng 70.000 ha dừa có thể nghiên cứu hợp tác, ứng dụng công nghệ sản xuất giảm phát thải, phát triển than sinh học và tín chỉ carbon.

Ông Thiện đề nghị, các bên làm rõ mục tiêu, quy mô, địa bàn, lộ trình và nguồn lực thực hiện; xác định cụ thể trách nhiệm từng bên, sự tham gia của người dân, hợp tác xã, lợi ích kinh tế, môi trường và cơ chế chia sẻ lợi ích.

Các bên xúc tiến hợp tác phát triển vùng dừa phát thải thấp quy mô lớn ở Vĩnh Long.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trao đổi với doanh nghiệp về nội dung bản ghi nhớ hợp tác. Công ty Jizoku gửi dự thảo để hai sở rà soát, thống nhất, trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung trước khi được giao tổ chức ký kết.

Bản ghi nhớ trên thể hiện rõ định hướng hợp tác, không thay thế các văn bản pháp lý ràng buộc hai bên. Các bước triển khai tiếp theo phải bảo đảm thủ tục, báo cáo và xin ý kiến theo thẩm quyền.