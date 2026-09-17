Quảng Ngãi Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc: Kết quả quan trắc nói gì?

TPO - Kết quả quan trắc tại khu vực xuất hiện cá chết trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) cho thấy chất lượng nước chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng, các chỉ tiêu phản ánh ô nhiễm hữu cơ đều nằm trong giới hạn cho phép.

Ngày 16/9, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo UBND tỉnh về kết quả quan trắc chất lượng nước, đồng thời đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết trên sông Trà Khúc.

Theo đó, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT) đã lấy hai mẫu nước mặt tại khu vực xảy ra cá chết để phân tích các chỉ tiêu môi trường. Kết quả, hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại cả hai vị trí đều đạt 5,7 mg/l, đáp ứng điều kiện sống của sinh vật nước ngọt. Các chỉ tiêu đặc trưng phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ cũng nằm trong giới hạn cho phép.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.

Trên cơ sở kết quả quan trắc kết hợp kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận định hiện tượng cá chết trên sông Trà Khúc chưa ghi nhận dấu hiệu liên quan đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.

Trước đó, ngày 8/9, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại đoạn sông Trà Khúc qua phường Trương Quang Trọng xuất hiện nhiều khu vực cá chết sau khi nước sông rút.

Cá chết tập trung từng vùng, chủ yếu tại các ao, vũng nước tù còn sót lại trên bãi bồi. Ngoài cá rô phi, còn có cá chép, cá trê, cá lóc, cá bống... với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó, cá rô phi chiếm số lượng lớn, nhiều con có kích thước bằng bàn tay người lớn.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi.

Không chỉ cá, một số loài thủy sản như ốc, tôm cũng được ghi nhận chết tại các vũng nước. Có nơi cá nhỏ chết nổi trắng mặt nước. Nhiều xác cá đã phân hủy, ruồi nhặng và dòi bám đầy. Trong thời tiết nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc tại một số khu vực.

Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 8/9, cơ quan chức năng ghi nhận xác cá tập trung tại khu vực phía bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng sông Trà Khúc.

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi nhận định cá có thể bị mắc kẹt trong các hố thấp, rãnh cát sau khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ và chết.

Cá chết chủ yếu tập trung ở các hố trũng thấp, rãnh cát tại khu vực bãi bồi dọc ven sông. Phần lớn cá chết được ghi nhận là cá rô phi với nhiều kích cỡ khác nhau.

Từ thực tế hiện trường, Sở NN&MT nhận định cá có thể bị mắc kẹt trong các hố thấp, rãnh cát sau khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ và chết.

Đáng chú ý, tại những khu vực có nước lân cận vẫn ghi nhận cá sống, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu cá bị bệnh hoặc tình trạng cá chết trong các khu nước này.