Đà Nẵng tham vọng thành 'đầu mối dữ liệu' của khu vực vào năm 2045

TPO - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm quan trọng của khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới, tạo nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Ngày 18/9, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1308 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành 100% việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cốt lõi; ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu. Toàn bộ sở, ngành, địa phương sẽ được đánh giá, xếp hạng hằng năm về mức độ phát triển và chất lượng dữ liệu.

Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng bên sông Hàn.

Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt hoàn thành số hóa, chuẩn hóa, làm sạch theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Song song với xây dựng hạ tầng và nền tảng dữ liệu, Đà Nẵng cũng chú trọng phát triển nhân lực. Thành phố phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 1.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp.

Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hướng tới hình thành đội ngũ 100-200 chuyên gia dữ liệu nòng cốt và có từ 1-3 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng không chỉ hướng tới năng lực quản trị và khai thác dữ liệu ở cấp độ cao mà còn đặt mục tiêu trở thành một trung tâm dữ liệu quan trọng của khu vực, nơi lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Để thực hiện mục tiêu này, Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản trị, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu theo quy định...