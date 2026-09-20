Thí điểm 100 điểm phân loại và thu hồi vật liệu tái chế tại Hà Nội

TPO - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) triển khai thí điểm 100 điểm phân loại và thu hồi vật liệu tái chế (HUB) tại khu vực từ Vành đai 2 vào trung tâm thành phố Hà Nội và khởi động Chiến dịch cộng đồng “21 ngày phân loại” nhằm khuyến khích người dân phân loại chất thải tại nguồn.

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) triển khai thí điểm 100 điểm phân loại và thu hồi vật liệu tái chế (HUB) tại khu vực từ Vành đai 2 vào trung tâm thành phố Hà Nội và khởi động Chiến dịch cộng đồng “21 ngày phân loại”.

Thông qua mạng lưới 100 HUB, URENCO hướng tới khuyến khích người dân phân loại chất thải tại nguồn, tăng lượng vật liệu có khả năng tái chế được thu hồi; giảm lượng chất thải phải đưa đi xử lý cuối cùng, đồng thời hình thành thói quen đưa vật liệu tái chế đến đúng điểm tiếp nhận.

Gian hàng đổi chất thải tái chế lấy quà tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 ở Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO, mỗi ngày, các gia đình, trường học, cơ quan, cơ sở dịch vụ và doanh nghiệp phát sinh một lượng lớn giấy, nhựa, kim loại cùng nhiều vật liệu có khả năng tái chế.

Khi bị bỏ chung với chất thải thực phẩm và các loại chất thải khác, những vật liệu này nhanh chóng giảm chất lượng, làm tăng chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

Khi được phân loại đúng từ nơi phát sinh, chúng trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp cho sản xuất, góp phần tiết kiệm tài nguyên tự nhiên, giảm phát thải và tạo thêm giá trị cho xã hội.

Vì vậy, phân loại tại nguồn là mắt xích đầu tiên và có ý nghĩa quyết định. Một chai nhựa được tách riêng, một thùng carton được giữ khô, một lon kim loại được chuyển đến đúng điểm thu hồi đều là những hành động cụ thể để kéo dài vòng đời vật liệu.

“Khi hàng nghìn, hàng vạn người dân cùng thực hiện thường xuyên, những hành động nhỏ sẽ tạo thành một dòng tài nguyên đủ lớn, ổn định và có thể đo đếm được cho ngành tái chế”, ông Sơn nói.

URENCO khởi động chiến dịch 21 ngày đêm phân loại rác.

Với nhận thức đó, theo ông Sơn, URENCO xây dựng 100 HUB như một hạ tầng thu hồi tài nguyên gần với cộng đồng. Tại các điểm này, chất thải tái chế được tiếp nhận, phân loại, cân, ghi nhận và chuyển giao vào hệ thống tái chế phù hợp.

Bản đồ số giúp người dân tìm điểm tiếp nhận thuận tiện, đồng thời hỗ trợ tổ chức tuyến thu gom và theo dõi dòng vật liệu. Mạng lưới này góp phần hình thành một chu trình rõ ràng: phân loại tại nguồn, thu hồi, tái chế và đưa vật liệu trở lại phục vụ sản xuất, đời sống.

Ông Sơn chia sẻ thêm, hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi được cộng đồng sử dụng và tin tưởng. Chương trình “21 ngày phân loại” được lựa chọn để mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và mỗi người dân bắt đầu bằng một việc vừa sức, lặp lại đều đặn và dần hình thành thói quen.

"Sau 21 ngày, kết quả quan trọng nhất không chỉ là số ki-lô-gam vật liệu được thu hồi, mà là sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận chất thải: vật liệu còn khả năng tái chế phải được giữ lại như một nguồn tài nguyên, thay vì bị đưa đi chôn lấp hoặc tiêu hủy”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo Urenco cho rằng, để những thay đổi này đi vào cuộc sống, cần sự tham gia đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Mỗi chủ thể đảm nhận một phần trách nhiệm trong giảm phát sinh, phân loại, thu hồi và tái chế chất thải.