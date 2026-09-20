Nhà máy rác Đà Lạt không được tự ý ngừng hoạt động

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 20/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời đề nghị tạm ngưng hoạt động Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh.

Theo đó, sở yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để duy trì việc tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn.

Trong thời gian chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận việc tạm ngưng hoạt động, Công ty Năng Lượng Xanh không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác, làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị.

Toàn cảnh Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án, trong đó có thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục liên quan theo quy định. Công ty phải hoàn thiện hồ sơ về đầu tư xây dựng, đồng thời chứng minh tính hợp pháp của việc đầu tư, xây dựng và đưa các công trình, hạng mục vào hoạt động.

Ngoài ra, để có cơ sở thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định giá cụ thể đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ chứng minh tính pháp lý của công nghệ, công suất hoạt động, khối lượng chất thải tiếp nhận, xử lý thực tế và các yếu tố hình thành giá dịch vụ.

Trước đó, ngày 10/9, Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh có văn bản đề nghị cho phép tạm ngưng hoạt động Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt từ 0h ngày 1/10/2026. Doanh nghiệp này cho biết gặp khó khăn về tài chính, không còn đủ nguồn lực để duy trì hoạt động.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt đặt tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, có công suất xử lý bình quân khoảng 350-370 tấn rác/ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng cảnh báo, nếu doanh nghiệp tự ý ngừng tiếp nhận rác, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị hoặc phát sinh hậu quả khác, công ty phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.