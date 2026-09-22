Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới xử lý chất thải rắn

Ngày 22/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã họp và yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới xử lý chất thải rắn, đáp ứng nhu cầu xử lý ngày càng lớn và định hướng phát triển của thành phố đến năm 2050.

Theo báo cáo quy hoạch xử lý chất thải rắn trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, tổng lượng chất thải rắn phát sinh theo dự báo đến năm 2050 khoảng 13.554 tấn/ngày.

Số hóa giám sát việc thu gom rác tại 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân (Đà Nẵng) do đơn vị thu gom (Urenco 15) thực hiện, góp phần xóa các "điểm đen" ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm dịch vụ công cộng, khoảng 7.060 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp 5.266 tấn/ngày; chất thải rắn xây dựng 614 tấn/ngày và bùn thải 614 tấn/ngày.

Trước khối lượng chất thải dự báo rất lớn, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện mạng lưới xử lý theo hướng đồng bộ về vị trí, quy mô, công suất, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật.

Việc quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất và phù hợp điều kiện thực tế của từng khu vực. Thành phố cũng định hướng áp dụng các công nghệ xử lý hiện đại, tăng cường tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải.

Theo dự thảo quy hoạch chung, mạng lưới khu xử lý chất thải được kế thừa, cập nhật gồm: khu xử lý chất thải Hội An diện tích 8ha; khu liên hợp xử lý chất thải rắn Quế Cường 50ha; khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam thành phố 100ha; khu xử lý rác Tam Xuân 2 diện tích 21ha; khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa 5,2ha; khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đại Lộc 50ha và khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn 70ha.

Đáng chú ý, khu xử lý chất thải Hội An được định hướng hoạt động đến năm 2035, sau đó chuyển thành trạm trung chuyển chất thải rắn. Khi khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam thành phố hình thành, khu xử lý rác Tam Xuân 2 và khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa cũng được định hướng chuyển đổi thành các trạm trung chuyển.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tổ chức các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn, trật tự và mỹ quan đô thị. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị nhằm từng bước hình thành hệ thống xử lý chất thải đồng bộ, hiệu quả, bền vững và tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Thời gian qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn cử tại ba phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, đơn vị thu gom (Urenco 15) đã cùng chính quyền các địa phương thay đổi phương thức quản lý môi trường bằng công nghệ số để ngăn các "điểm đen" tái xuất hiện. Từ quản lý bằng báo cáo thủ công, tất cả đã chuyển sang quản lý bằng dữ liệu. Hàng chục camera được địa phương và đơn vị thu gom lắp đặt, song hành cùng thiết bị định vị GPS và phần mềm theo dõi để đưa vào toàn bộ quy trình thu gom rác kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành.

Cùng với đó là cơ chế thưởng từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng cho nhân viên cung cấp hình ảnh, video xác thực các trường hợp vi phạm cũng đã được triển khai. Nhờ đó, hàng chục điểm ô nhiễm do rác thải đã được xử lý, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị và giải tỏa bức xúc của người dân tại 3 phường này.