Nhiều trang trại heo ở Lâm Đồng để xảy ra sự cố môi trường

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn. Trong đó, có nơi hầm Biogas rò rỉ, phát tán mùi hôi, chậm khắc phục; một doanh nghiệp còn sử dụng 3 giếng khoan chưa được cấp phép.

Ngày 21/9, thông tin từ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y đối với Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông (Công ty Song Vũ), Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn (Công ty Quảng Sơn) và Công ty TNHH Đầu tư - CN Thành Phát (Công ty Thành Phát).

Hầm Biogas gặp sự cố, phát tán mùi hôi

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án trang trại chăn nuôi heo của Công ty Song Vũ có quy mô 18.000 con, có địa chỉ tại xã Quảng Tân và xã Tuy Đức.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, hầm Biogas số 1 của trang trại bị sự cố tại vị trí van xả khí gas dẫn vào lò đốt, dẫn đến phát tán mùi hôi ra môi trường. Tuy nhiên, Công ty Song Vũ không báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về sự cố theo yêu cầu của giấy phép môi trường, đồng thời chậm xử lý và khắc phục.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại tại các trang trại chăn nuôi ở Lâm Đồng.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra từ năm 2025 nhưng đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp vẫn chưa triển khai khắc phục. Đến ngày 31/1, Công ty Song Vũ mới có báo cáo về việc khắc phục sự cố hầm Biogas số 1.

Ngoài ra, sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải của Công ty Song Vũ ghi chép chưa đầy đủ, thiếu thông tin về lượng nước đầu vào, đầu ra, lượng điện tiêu thụ, các thông số đặc trưng của nước thải và lượng bùn thải phát sinh.

Từ những tồn tại đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND xã Quảng Tân phối hợp UBND xã Tuy Đức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty Song Vũ về việc ghi chép nhật ký vận hành nước thải chưa đầy đủ.

Trang trại từng bị xử phạt 110 triệu đồng

Đối với trang trại của Công ty Quảng Sơn có quy mô theo giấy phép gồm 2.700 heo nái và 42.000 heo thịt tại xã Quảng Sơn. Kết luận thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp này hầm Biogas.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra chưa phát hiện việc xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải vẫn xảy ra sự cố: hầm Biogas bị hư hỏng, rò rỉ và phát tán mùi hôi ra bên ngoài.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại tại các trang trại chăn nuôi ở Lâm Đồng.

Cụ thể, vào tháng 10/2025, Phòng Kinh tế xã Quảng Sơn đã kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và phát hiện sự cố hầm Biogas gây mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân sống lân cận. Sau đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Đến thời điểm thanh tra, Công ty Quảng Sơn đã xử lý sự cố, không còn phát hiện tình trạng phát tán mùi hôi, nước thải ra môi trường.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng xác định, việc sổ nhật ký vận hành nước thải của Công ty Quảng Sơn chưa đầy đủ, thiếu thông tin về lưu lượng đầu vào, lượng điện tiêu thụ và các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào, đầu ra.

Trước đó, ngày 28/8/2023, UBND huyện Đắk Glong (cũ) cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Quảng Sơn số tiền 110 triệu đồng.

Rách bạt hầm Biogas, mùi hôi phát tán

Trong khi đó, trang trại chăn nuôi heo có quy mô 2.400 con heo nái của Công ty Thành Phát đã xây dựng hệ thống xử lý chất thải gồm hầm Biogas, các hồ sinh học, hồ điều hòa, hồ dự phòng, hồ chứa nước thải sau xử lý và cụm bể xử lý hóa lý, sinh học. Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, tấm bạt phủ hầm Biogas bị rách khoảng 1-2m², dẫn tới mùi hôi phát tán ra môi trường. Theo báo cáo của Công ty Thành Phát, sự cố xảy ra do ảnh hưởng của mùa mưa năm 2025, đất từ khu vực phía trên trang trại sạt xuống hồ làm rách tấm bạt phủ hầm Biogas.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định doanh nghiệp không báo cáo cơ quan chức năng về sự cố theo quy định của giấy phép môi trường và chậm xử lý, khắc phục. Sau khi đoàn thanh tra phát hiện, Công ty Thành Phát mới triển khai khắc phục. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải của Công ty Thành Phát ghi chép chưa đầy đủ các thông tin bắt buộc, gồm lượng nước đầu vào, đầu ra, lượng bùn thải phát sinh và các thông số đặc trưng của nước thải.

Ngoài các tồn tại về môi trường, Công ty Thành Phát còn vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Cụ thể, doanh nghiệp này được cấp phép khai thác nước dưới đất tại 4 giếng, tổng lượng 280m³/ngày đêm. Tuy nhiên, ngoài 4 giếng được cấp phép, trang trại còn sử dụng 3 giếng khoan nằm ngoài ranh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại thời điểm kiểm tra, một trong 3 giếng này đang được bơm nước phục vụ hoạt động chăn nuôi. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định việc Công ty Thành Phát khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 3 giếng này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND xã Tuy Đức kiểm tra, xử lý hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất khi chưa có giấy phép; đồng thời yêu cầu Công ty Thành Phát khắc phục các tồn tại, hoàn thiện nhật ký vận hành nước thải, báo cáo tình hình khai thác nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.