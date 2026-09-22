Người dân báo công an khi phát hiện rùa cổ sọc quý hiếm gần nhà

TPO - Phát hiện cá thể rùa cổ sọc quý hiếm gần khu vực nhà, một người dân ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 22/9, Công an xã Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh tiếp nhận một cá thể rùa cổ sọc do anh Trần Văn Dần (SN 1998, trú thôn Xuân Hồng, xã Nghi Xuân) giao nộp.

Trước đó, anh Dần phát hiện cá thể rùa gần khu vực nhà. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh đã đưa cá thể rùa đến Công an xã Nghi Xuân để giao nộp.

Người dân giao nộp cá thể rùa cổ sọc quý hiếm.

Cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa có trọng lượng khoảng 2kg, tên khoa học Mauremys sinensis. Loài này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, sau đó thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật quý hiếm và gìn giữ đa dạng sinh học.