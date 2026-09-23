Trận 'so găng' MMA đầu tiên giữa người và robot bị nghi ngờ

Đoạn video ghi lại trận đối kháng giữa một nhà sáng tạo nội dung và robot hình người cao 1,8 m gây chú ý. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra điểm bất thường trong trận đấu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, con người so găng với robot trong một trận đấu MMA. Ảnh: Frankie Lapenna.

Mới đây, đoạn video dài 44 giây lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn khi ghi lại cuộc đọ sức giữa một robot do công ty REK phát triển và TikToker nổi tiếng Frankie LaPenna.

Ngay trước giờ thi đấu, người phát ngôn hào hứng tuyên bố: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một con người đối đầu với robot cao 1,8m”. Một trọng tài cũng hùa theo trêu đùa LaPenna: “Anh bạn, tôi thấy lo cho anh đấy”.

Trong đoạn clip, LaPenna mặc đồ bảo hộ rất dày và liên tục tung ra các cú đánh về phía cỗ máy. Dù vậy, những nỗ lực của anh hoàn toàn không mang lại hiệu quả.

Trận đấu kết thúc khi LaPenna bị robot đá văng sang phía bên kia lồng sắt. Ảnh: Frankie Lapenna.

Trái lại, cỗ máy được tạo hình phần đầu giống nhân vật Kẻ Huỷ Diệt (Terminator) trong loạt phim cùng tên liên tục tung các cú đá mạnh vào ngực và bụng đối thủ. Màn đọ sức khép lại khi robot thực hiện một cú đá hất văng LaPenna sang bên kia lồng sắt.

Dù mang lại giá trị giải trí cao, màn trình diễn nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc tách nhiều điểm bất thường. LaPenna hầu như không tung ra bất kỳ đòn đánh chính xác nào, cho thấy anh nhiều khả năng đã chủ động "nhường sân" và nhận phần thua về mình.

Sức mạnh từ cú đá của robot cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Trên mạng xã hội Reddit, một người dùng hoài nghi: "Đây chỉ là kịch bản dàn dựng hay cỗ máy thực sự có đủ lực để hất văng một người đàn ông xa tới 5 m?".

Trong khi đó, một tài khoản khác lại bày tỏ sự lo ngại: "Nó (robot) vẫn còn vụng về... nhưng đó chỉ là chuyện của hiện tại".

Thực tế, Frankie LaPenna là nhà sáng tạo nội dung vốn nổi tiếng với việc tự đưa mình vào các tình huống nguy hiểm để tạo tiếng cười. Anh từng quay clip lao xe đạp vào bàn làm việc, đấu thương trên thuyền hay chơi bài ngay bên cạnh một con bò tót đang hung hăng.

Do đó, sự kiện này chưa thể phản ánh chính xác kết quả nếu một võ sĩ MMA chuyên nghiệp đối đầu với robot. Dù vậy, kịch bản tương lai vẫn nghiêng về bất lợi cho con người, bởi cơ thể chúng ta rất dễ bị bầm tím và chấn thương khi va chạm với cấu trúc làm bằng kim loại của máy móc.