Cảnh báo triều cường ở Cần Thơ lập kỷ lục mới

TPO - Đợt triều cường rằm tháng 8 Âm lịch này được dự báo mực nước sông Hậu sẽ dâng cao, đỉnh triều tăng dần, cao nhất vào ngày 28/9 - dự kiến vượt mốc kỷ lục trong đợt triều cường tháng 10 năm trước.

Ngày 23/9, Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ cho hay, hiện mực nước lũ trên sông Hậu đang lên và ở mức cao. Kết hợp với triều cường (rằm tháng 8 Âm lịch) và mưa nhiều, từ ngày 25 đến cuối tháng 9 có thể gây ngập lụt sâu một số khu vực, đặc biệt tại địa bàn Bình Thủy, Cái Khế, Rái Răng, vùng trũng thấp, ngoài đê bao. Tình trạng ngập do triều cường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Cụ thể, tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu, đỉnh triều tăng dần từ nay đến cuối tháng 9. Dự báo cao nhất đợt này xuất hiện ngày 28/9, với mực nước dự kiến 2,31m, vượt báo động III khoảng 0,31m - mức đỉnh lũ lịch sử mới (cao hơn 2cm so với mốc kỷ lục triều cường hồi tháng 10 năm ngoái ở Cần Thơ).

Triều cường gây ngập sâu tại khu vực dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ hôm 13/9.

Trước tình trạng triều cường có thể gây ngập úng một số nơi, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, chính quyền các địa phương, người dân, doanh nghiệp... cần chủ động có giải pháp ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026, mới đây Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo, kịp thời thông báo để chủ động phương án ứng phó; thông tin đến người dân biết để chủ động phòng, tránh.

Các đơn vị được giao kiểm tra, vận hành an toàn hệ thống đê, kè, cống ngăn triều, công trình tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy. Rà soát các điểm ngập sâu, phân luồng giao thông và cảnh báo điểm nguy hiểm. Kiểm tra hệ thống điện, trạm biến áp, đặc biệt tại trường học, khu dân cư, vùng ngập sâu; kịp thời xử lý sự cố rò rỉ, chập điện.

Cần Thơ cũng lưu ý các cơ sở giáo dục bố trí điểm trông trẻ, phương án đưa đón học sinh, chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Các địa phương khu vực trung tâm kiểm tra nắp hố ga, dọn rác miệng cống khi nước rút, phối hợp xử lý an toàn điện. Khu vực ven sông, vùng thấp trũng gia cố đê bao, bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng lực lượng xung kích, phương tiện di dời, sơ tán dân khi cần thiết…