Apple đặt cược vào iPhone Duo màn hình gập 2.000 USD: 'Gà đẻ trứng vàng' mới hay canh bạc tăng trưởng?

Apple chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo giá khởi điểm 1.999 USD, đặt cược vào thiết kế mới, chip A20 Pro và phân khúc cao cấp để tìm động lực tăng trưởng mới, theo Insidermonkey.

Ảnh minh họa: Insidermonkey

Apple vừa ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên Duo, đánh dấu một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất của dòng iPhone trong nhiều năm. Với giá khởi điểm lên tới 1.999 USD tại Mỹ, Duo sở hữu màn hình trong 7,6 inch, màn hình ngoài 5,4 inch, chip A20 Pro, bản lề tùy biến và khung máy bằng titan.

Đây cũng là sản phẩm lớn đầu tiên được CEO John Ternus giới thiệu kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo Apple từ Tim Cook. Ông Ternus mô tả Duo là “thay đổi mang tính chuyển đổi lớn nhất đối với iPhone kể từ mẫu iPhone đầu tiên”.

Apple kỳ vọng Duo kết hợp sự cơ động của smartphone với khả năng làm việc trên màn hình lớn như máy tính bảng. Tính năng Split View cho phép người dùng mở hai ứng dụng cùng lúc, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu đa nhiệm.

Apple nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ iPhone gập

Điểm đáng chú ý nhất của Duo không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở mức giá gần 2.000 USD. Apple đang đặt sản phẩm vào phân khúc siêu cao cấp, trong bối cảnh người dùng của hãng ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các thiết bị cao cấp.

Apple cho biết doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 6 tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó doanh số các mẫu iPhone Pro đóng góp đáng kể. Hãng cũng ghi nhận số lượng người dùng nâng cấp iPhone cao kỷ lục trong quý này.

Điều đó cho thấy chiến lược nâng giá bán trung bình có thể giúp Apple tiếp tục tăng doanh thu ngay cả khi số lượng iPhone bán ra không tăng mạnh. Nếu Duo tạo được sức hút, chiếc iPhone gập giá 1.999 USD có thể trở thành một công cụ giúp Apple nâng doanh thu trên mỗi thiết bị.

Các hãng nghiên cứu thị trường cũng nhìn thấy dư địa tăng trưởng đáng kể. TrendForce dự báo Apple có thể chiếm khoảng 25% thị trường smartphone màn hình gập ngay trong năm đầu tiên. Trong khi đó, IDC dự báo thị phần của Apple có thể đạt 40% vào cuối năm 2027.

Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, Duo sẽ không chỉ là một sản phẩm mang tính biểu tượng mà còn có thể mở ra một nguồn doanh thu mới cho Apple.

Chip A20 Pro và AI là ‘quân bài’ quyết định

Bên cạnh màn hình gập, Apple đang đặt nhiều kỳ vọng vào chip A20 Pro, được thiết kế để cải thiện khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên iPhone.

Apple muốn định vị iPhone như một “trung tâm cá nhân thông minh”. Với màn hình lớn hơn, Duo có thể trở thành nền tảng phù hợp để khai thác các tính năng AI, từ đó tạo ra lý do đủ mạnh để người dùng nâng cấp thiết bị.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với Apple. Nếu chỉ dựa vào thiết kế màn hình gập, Duo sẽ phải thuyết phục khách hàng bỏ ra gần 2.000 USD cho một hình thức thiết bị mà các đối thủ đã khai thác trong nhiều năm.

Ngược lại, nếu Apple có thể biến AI thành động lực nâng cấp thực sự, màn hình lớn, chip mới và hệ sinh thái phần mềm có thể tạo thành một gói sản phẩm đủ sức duy trì chu kỳ nâng cấp trong nhiều năm.

Giá 2.000 USD và đối thủ đi trước là bài toán lớn

Tuy nhiên, mức giá 1.999 USD cũng chính là rào cản lớn nhất của Duo. Tại nhiều thị trường, giá bán còn cao hơn do ảnh hưởng của thuế quan, khiến sản phẩm nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người tiêu dùng.

Apple cũng bước vào thị trường màn hình gập nhiều năm sau Samsung và Huawei. Các đối thủ này đã có thời gian dài phát triển công nghệ bản lề, màn hình, thiết kế, mức giá cũng như tích lũy dữ liệu về hành vi người dùng.

Thách thức đặc biệt rõ tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple. Trung Quốc đóng góp hơn 17% tổng doanh số Apple trong quý kết thúc vào tháng 6. Trong khi đó, Huawei và nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã xây dựng được vị thế đáng kể trong phân khúc điện thoại gập tại thị trường nội địa.

Người tiêu dùng Trung Quốc cũng được đánh giá là nhạy cảm hơn với giá bán so với người tiêu dùng Mỹ, tạo thêm áp lực cho một chiếc iPhone có giá khởi điểm gần 2.000 USD.

Một rủi ro khác nằm ở AI. Apple đang phải khôi phục niềm tin sau những vấn đề liên quan đến quá trình nâng cấp Siri. Nếu AI không trở thành lý do đủ thuyết phục để người dùng đổi máy, Apple sẽ phải dựa nhiều hơn vào phần cứng và thiết kế màn hình gập để giải thích cho mức giá cao.

Duo cũng thiếu một số tính năng cao cấp xuất hiện trên các mẫu flagship khác của Apple, chẳng hạn Face ID và camera telephoto chuyên dụng so với dòng iPhone 18 Pro.

Vì vậy, iPhone Duo đang đứng trước một bài toán lớn: Apple có thể biến một chiếc smartphone gập giá 1.999 USD thành động lực tăng trưởng mới hay không?

Thành công của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào khả năng Apple vừa khai thác xu hướng người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho thiết bị cao cấp, vừa chứng minh rằng công nghệ màn hình gập và AI mang lại giá trị đủ lớn để biện minh cho mức giá đặc biệt cao.

Duo vì thế không đơn thuần là một mẫu iPhone mới. Đây còn là phép thử đối với chiến lược tăng trưởng của Apple trong giai đoạn hãng tìm kiếm những động lực mới ngoài việc tiếp tục nâng giá bán các dòng iPhone cao cấp.