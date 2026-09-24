Vườn Quốc gia Tràm Chim sắp đón thêm 12 sếu đầu đỏ

TPO - Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) đang rà soát các công đoạn cuối, quy trình kiểm dịch để chuẩn bị tiếp nhận thêm 12 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan, dự kiến vào cuối tháng 9 này.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, các ban ngành liên quan đang rà soát công đoạn cuối cùng cho công tác chuẩn bị tiếp nhận đàn sếu đầu đỏ đợt 3 từ Thái Lan.

Trước đó, ngày 14/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận các cá thể Sếu đầu đỏ trưởng thành từ Thái Lan.

Sếu đầu đỏ tiếp nhận đợt 1 từ Thái Lan vào năm 2025 đang được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hoà Hội

Đợt chuyển giao sếu thứ 3 này nằm trong Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032. Lần tiếp nhận này có số lượng sếu nhiều nhất, với 12 cá thể, trong đó có 8 sếu non và 4 sếu trưởng thành. Dự kiến sếu được chuyển về Việt Nam vào cuối tháng 9 này.

Nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc tối ưu ngay khi đàn sếu đến, Vườn Quốc gia Tràm Chim đang hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch động vật, xây dựng phương án vận chuyển, dự trữ nguồn thức ăn tự nhiên.

Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch và quy định liên quan. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để lan tỏa sự đồng hành của cộng đồng, chuyên gia và các tổ chức xã hội trong khôi phục sếu đầu đỏ tại Tràm Chim.

Ông Đoàn Văn Nhanh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn, Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, từ năm 2025 tới nay, Vườn đã tiếp nhận thành công 2 đợt sếu từ Thái Lan về nuôi dưỡng, với tổng số 12 con.

Đối với đợt đầu tiên, các cá thể sếu nay đã trưởng thành, ghép đôi thành công và được chuyển sang chuồng sinh sản. Các cặp sếu này hiện có sức khỏe rất tốt, thể hiện các tập tính sinh hoạt và phản xạ tự nhiên.

Với các cá thể sếu ở đợt thứ hai, đã vượt qua giai đoạn cách ly an toàn, phục hồi nhanh nhờ hệ thống chuồng trại thông thoáng và nguồn thức ăn đa dạng, phù hợp.

Hệ thống camera giám sát Sếu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hoà Hội

Theo ông Nhanh, với những cá thể sếu đầu tiên, Vườn không thả về tự nhiên ngay mà giữ lại chuồng nuôi để tạo nguồn sinh sản tại chỗ. Với đàn thứ 2, Đồng Tháp đang xin chủ trương để đến năm sau có thể tiến hành thả thí điểm một cặp sếu ra thiên nhiên của Vườn nhằm đánh giá khả năng thích nghi.

Theo ông Nhanh, qua thời gian dài canh tác nông nghiệp với mật độ sử dụng hóa chất cao, một số khu vực đất ngập nước đã đối mặt với áp lực ô nhiễm, thu hẹp sinh cảnh của sếu. Do đó, đề án bảo tồn lần này được gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, qua đó từng bước tái tạo không gian sống an toàn, bền vững cho sếu và các loài chim khác.