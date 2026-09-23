Những 'người hùng' góp phần làm sạch Đà Nẵng

TPO - Mỗi người từ một nơi đến, không phân biệt Đà Nẵng là của ai mà coi trái đất là của chung nên cùng xắn tay áo dọn sạch rác để môi trường sạch đẹp hơn. Suốt nhiều năm qua, nhóm Trash Hero Da Nang lặng thầm góp phần làm sạch thành phố với hơn 150 lần dọn rác.

Chiều cuối tuần, một nhóm khoảng 20 người, phần lớn là người nước ngoài có mặt tại đoạn cuối đường Chương Dương (phường Ngũ Hành Sơn) cùng nhau dọn rác. Từng người đeo bao tay, cầm theo túi, kẹp cặm cụi đi dọc bờ sông nhặt chai nhựa, bao ni lông, ống hút… Khu vực này ít nhà cửa nhưng có cảnh quan đẹp nên người dân vẫn thường hay tới dạo chơi, thư giãn. Số rác thải vì thế ngày một nhiều hơn. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, cả nhóm đã gom hơn 120 kg rác thải nhựa.

Người nước ngoài tự nguyện nhặt rác làm sạch Đà Nẵng.

Chị Mai Thị Kim Ánh (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, phụ trách nhóm) cho hay hơn 3 năm qua, nhóm Trash Hero Da Nang duy trì đều đặn việc dọn rác vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Địa điểm dọn rác là những đoạn đường, khu đất trống không có người dọn dẹp.

“Nhóm có 250 thành viên “cứng”, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Chúng tôi thường đăng thông tin về thời gian, địa điểm nhặt rác trước để mọi người nắm và tham gia”, chị cho hay.

Mỗi buổi nhặt rác thường kéo dài vài tiếng đồng hồ với trên dưới 20 “lao công” không lương. Có hôm hơn lên tới hơn 50 người, nhiều du khách ở Hội An cũng không ngại đường xa đến chung tay với nhóm để làm sạch môi trường.

Chị Ánh kể, nhiều khu vực gần sông, gần biển, dưới chân cầu hay khu đất trống người dân và du khách kéo tới tụ tập ăn uống rồi vứt lại vô số rác thải, có khi còn ném xuống những đoạn vực sâu. Như ở chân cầu Thuận Phước, rác bủa vây từ bờ kè ra tới mép sông. Những hộp đựng thức ăn, đũa, muỗng, túi bóng… ngập ngụa.

Xót xa cho điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và nổi tiếng ở Đà Nẵng, cả nhóm cùng nhau khom lưng xắn quần nhặt rác. Chị Ánh lắc đầu, có những loại rác thật “kinh khủng”, nhặt xong tối về không nuốt nổi cơm. Nhưng nghĩ đến ngừng dọn một tuần, thì thành phố lại càng thêm nhếch nhác nên chị cũng như các thành viên trong nhóm vẫn duy trì đều đặn, chỉ có những ngày mưa bão mới nghỉ tay.

Số rác sau mỗi lần dọn xong, mọi người chuyển đến khu vực tập kết. Riêng vỏ lon, chai nhựa thì để cho những người thu gom ve chai. Hơn 150 lần dọn rác, lần ít thì vài chục kg, lần nhiều cả trăm kg rác thải nhựa các loại. Có nơi dọn tới 5, 6 lần, lần nào cũng đầy túi rác.

Vì màu xanh trái đất

Năm 2022, nhóm Trash Hero Da Nang được thành lập bởi cặp đôi vợ Việt chồng Mỹ với khoảng 10 thành viên yêu mến Đà Nẵng. Chị Ánh nhớ như in trong một lần đi làm về, chị thấy những người nước ngoài nhặt rác ở gần khu phố du lịch An Thượng.

“Hình ảnh ấy khiến tôi đặt câu hỏi tại sao họ là người nước ngoài mà qua đây nhặt rác, còn người dân mình thì cứ xả rác bừa bãi? Như vậy không thấy xấu hổ hay sao? Điều đó thôi thúc tôi quay xe lại tham gia và trở thành thành viên của nhóm cho đến nay”, chị kể.

﻿ ﻿ Nhóm Trash Hero Da Nang với những "anh hùng" dọn rác từ bãi biển, bờ sông đến các khu đất trống.

Sau gần nửa năm đồng hành, đôi vợ chồng bàn giao lại nhóm cho chị quản lý. Từ chục người, Trash Hero Da Nang dần tăng quân số lên 250 "anh hùng", chưa kể những người không phải là thành viên chính thức nhưng luôn theo dõi nhóm để có thể đồng hành.

Chị Aline Zuber (du khách Pháp) bày tỏ rằng rất ấn tượng với cái tên Trash Hero và khi xem những buổi dọn rác của nhóm, chị quyết định cùng tham gia để góp sức làm sạch thành phố biển xinh đẹp. Theo chị, trái đất là của chung, chẳng cần phân biệt đang ở nước nào, chỉ cần thấy môi trường đang gánh rác thải, chị sẵn sàng góp sức để làm sạch.

Chị Ánh chia sẻ, đó chính là điều mà nhóm Trash Hero Da Nang mong muốn lan toả. Những người nước ngoài thường có rất nhiều năng lượng tích cực, trân trọng môi trường và tham gia nhóm vì màu xanh trái đất, bất cứ đâu có rác họ sẽ dọn.

Có những nơi rác nằm sâu trong cống, dưới nước, bẩn và khó nhặt vô cùng nhưng họ vẫn không hề từ chối, tìm mọi cách để làm sạch. Cũng không ít lần khi cả nhóm đang miệt mài gom rác, những vị khách quốc tế ngang qua nhìn thấy liền “nhập hội” không chút đắn đo. Họ còn kể câu chuyện ở các quốc gia khác hiếm khi thấy rác tràn lan ngoài đường, hạn chế dùng đồ nhựa để chúng ta tự nhìn lại mình.

“Họ truyền cảm hứng và khơi gợi trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường cho những thành viên khác. Chúng tôi mong muốn Trash Hero Da Nang sẽ có thêm nhiều người Việt tham gia để lan tỏa rộng hơn ý thức về việc xả rác, dọn rác, tập nói không với đồ nhựa…đến từng người, từng nhà, từng khu dân cư”, chị Ánh kỳ vọng.

Hàng chục bao rác thải nhựa sau mỗi lần nhóm đi dọn giúp Đà Nẵng xanh hơn.

Đến nay, sự lan tỏa ấy đang ngày một lớn dần, khi có thêm nhiều gia đình ở Đà Nẵng đưa theo các con cùng đi dọn rác, người không có thời gian tham gia thì ủng hộ dụng cụ như bao tay, túi, kẹp….

Anh Nguyễn Phong (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay trong một lần tình cờ gặp nhóm Trash Hero Da Nang đi nhặt rác, lại toàn người nước ngoài, anh đã giải thích cho con đó là việc làm tự nguyện để gìn giữ môi trường.

“Tôi nói với con họ là du khách mà sẵn sàng đi nhặt rác tự nguyện để làm sạch đất nước mình, thì không cớ gì mình lại không tham gia và học hỏi ý thức của họ. Từ đó hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống để trái đất bớt phải gánh chịu rác thải do con người gây ra”, anh nhìn nhận.