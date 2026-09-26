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Multimedia

Tăng tốc thi công xuyên đêm đưa tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc kịp APEC 2027

Lộc Liên

TPO - Kỹ sư và công nhân đường sắt Việt Nam vượt qua các thách thức về địa hình và thời tiết, thi công xuyên đêm tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc nhằm kịp chạy thử trước tháng 3 năm tới, phục vụ sự kiện APEC 2027.

VIDEO: Công nhân thi công xuyên đêm trên tuyến LRT Phú Quốc để kịp tiến độ bàn giao vào tháng 3/2027, nhằm phục vụ APEC. Nguồn: Lộc Liên.
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Tuyến LRT Phú Quốc﻿ dài gần 18 km, gồm 6 nhà ga﻿ chạy từ sân bay quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC và các khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo. Trong tổng số 18 km đường ray toàn tuyến, có gần 15 km chạy trên mặt đất, gần 1 km trên cao và 2 km đi ngầm qua khu vực lõi Trung tâm hội nghị APEC.
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Ngày 11/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam chính thức triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt ray và hiệu chỉnh tuyến LRT Phú Quốc. Để đảm bảo tiến độ, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam huy động 7 đơn vị chuyên ngành với 400 người, chia thành nhiều mũi, thi công 3 ca, 4 kíp mỗi ngày.
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LRT Phú Quốc sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, đòi hỏi các công đoạn lắp đặt, căn chỉnh và nghiệm thu phải được thực hiện tuần tự.
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Với mỗi cm đường ray, các kỹ sư và công nhân đều sử dụng thiết bị chuyên dụng hiện đại để kiểm tra vị trí, cao độ và các thông số để đảm bảo sự chính xác.
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Trước áp lực tiến độ phải hoàn thành hạng mục đường ray trước tháng 3/2027 để chạy thử tàu điện nhẹ, công nhân thi công đổ bê tông vào ban đêm. Phần đường ray được phủ bạt để che chắn khi trời đổ mưa.
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Anh Bạch Đình Chinh, công nhân Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, cho biết mưa gió bất thường tại Phú Quốc ảnh hưởng lớn đến công tác đổ bê tông. "Để kịp tiến độ, công trường huy động người làm 3 ca, 4 kíp, xuyên đêm, bất kể mưa hay nắng", anh nói.
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Công nhân hàn các mối liên kết cốt thép trên nền tuyến LRT Phú Quốc khi trời tạnh ráo. Anh Chinh cho biết phía sau lớp kết cấu thép này là hệ thống nền phục vụ lắp đặt đường ray.
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Anh Trần Bùi Tuấn Khánh cho hay do không khí biển đảo chứa hàm lượng muối cao dễ gây xỉu hóa và ăn mòn vật tư nên công tác bảo quản được đặc biệt lưu tâm. Ngoài ra, tuyến Đường tỉnh 975﻿ vẫn cho xe lưu thông hàng ngày nên quá trình tập kết vật tư cũng bị ảnh hưởng.
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Ông Đặng Sỹ Mạnh (mũ trắng) - Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết dù đối mặt với các áp lực từ thời tiết, mặt bằng cho đến công nghệ mới, kỹ sư và công nhân trên công trường vẫn dốc toàn lực với tinh thần vượt khó, quyết tâm bảo toàn chất lượng và tiến độ dự án.
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"Quá trình thi công LRT Phú Quốc là cơ hội hoàn thiện quy trình, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những công trình đường sắt quy mô lớn hơn trong tương lai do Việt Nam chủ động thi công", ông Mạnh nói.

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Vật liệu thi công đợt đầu của tuyến đường sắt LRT Phú Quốc đã được tập kết đủ. Ông Nguyễn Huy Công - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái - cho biết toàn bộ ray, tà vẹt và thiết bị đều phải vận chuyển bằng đường biển. Trước đó, tiến độ dự án bị chậm do lô thanh ray nhập từ Trung Quốc gặp bão lũ và các xe tải trọng lớn chở vật liệu phải xếp hàng chờ phà.
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Bản đồ bố trí các ga của tuyến LRT Phú Quốc. Khi hoàn thành, tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc giúp việc di chuyển từ sân bay Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC 2027 mất khoảng 20 phút. Đồ họa: Doãn Cường

Dự án tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc được khởi công vào tháng 12/2025, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Theo kế hoạch, tuyến tàu điện nhẹ dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Riêng hạng mục đường ray phải hoàn thành trước tháng 3/2027 để bàn giao cho chủ đầu tư. Tàu sẽ chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027 để phục vụ Hội nghị APEC.

Khi vận hành, tàu điện nhẹ có tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, do đó thời gian di chuyển toàn tuyến giữa sân bay quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở phía Nam đảo chỉ mất khoảng 18-20 phút. Giai đoạn đầu, tuyến dự kiến vận hành từ 6 đến 10 đoàn tàu (mỗi đoàn 3 toa), quy mô đầu tư tối đa có thể nâng tổng số lên 14 đoàn tàu, đạt công suất khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

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#tàu điện nhẹ #Phú Quốc #kỹ sư Việt Nam #dự án LRT #công trường #ray tiêu chuẩn #APEC

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