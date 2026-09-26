Tăng tốc thi công xuyên đêm đưa tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc kịp APEC 2027

"Quá trình thi công LRT Phú Quốc là cơ hội hoàn thiện quy trình, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những công trình đường sắt quy mô lớn hơn trong tương lai do Việt Nam chủ động thi công", ông Mạnh nói.

Dự án tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc được khởi công vào tháng 12/2025, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Theo kế hoạch, tuyến tàu điện nhẹ dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Riêng hạng mục đường ray phải hoàn thành trước tháng 3/2027 để bàn giao cho chủ đầu tư. Tàu sẽ chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027 để phục vụ Hội nghị APEC.

Khi vận hành, tàu điện nhẹ có tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, do đó thời gian di chuyển toàn tuyến giữa sân bay quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở phía Nam đảo chỉ mất khoảng 18-20 phút. Giai đoạn đầu, tuyến dự kiến vận hành từ 6 đến 10 đoàn tàu (mỗi đoàn 3 toa), quy mô đầu tư tối đa có thể nâng tổng số lên 14 đoàn tàu, đạt công suất khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.