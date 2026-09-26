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Cao ốc nổi giữa biển mây Hà Nội lúc sáng sớm

Dương Triều

TPO - Những tòa nhà cao tầng quen thuộc ở phía Tây Hà Nội biến thành những “hòn đảo” giữa biển mây, khi lớp sương mỏng phủ ngang đường chân trời.

VIDEO: Những tòa nhà Hà Nội 'nổi' giữa biển mây.
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Sáng sớm, khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm xuất hiện lớp mây và sương mỏng bao phủ, khiến nhiều tòa nhà cao tầng trở nên mờ ảo.
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Từ trên cao, những tòa nhà ở phía xa chỉ còn phần nóc và các tầng cao nhất nhô lên khỏi lớp mây.
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Ở góc xa, lớp mây phủ thấp ngang đường chân trời. Những công trình phía sau gần như biến mất.
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Các lớp mây tạo thành nhiều tầng không gian. Những tòa nhà phía trước hiện rõ, các công trình phía sau mờ dần rồi chìm vào nền trời. Đường chân trời khu vực phía Tây vì thế không còn những khối nhà nối tiếp nhau như ngày thường.
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Có thời điểm, phần đỉnh của các tòa nhà chỉ còn một chóp nhỏ trên nền mây trắng.
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Khi nắng lên, ánh sáng xuyên qua khoảng trống giữa các cao ốc. Mặt kính trên những tòa nhà cao tầng bắt đầu bắt sáng, trong khi lớp mây bên dưới vẫn chưa tan hết.
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Phía dưới, thành phố vận hành theo nhịp quen thuộc. Dòng xe nhộn nhịp trên các tuyến đường.
tp-c_dji-0371.jpg
Khoảng 7h, lớp mây mỏng dần. Đường chân trời của khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm dần hiện rõ.

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#Hà Nội #tòa nhà cao tầng #sương mù #biển mây #Cầu Giấy #Từ Liêm

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