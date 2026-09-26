Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Ngôi nhà có tổng diện tích sàn sử dụng 950 m². Lợi thế khu đất rộng và nằm sát mặt hồ được khai thác bằng việc mở các không gian sinh hoạt ra sân vườn, ánh sáng và cảnh quan bên ngoài. Hệ cửa kính vòm lớn hướng ra hồ giúp đưa ánh sáng tự nhiên và gió trời vào bên trong.

Tầng một rộng khoảng 400 m² dành phần lớn diện tích cho sinh hoạt chung. Phòng khách, bếp và khu ăn uống được tổ chức liên hoàn, trong đó riêng căn bếp rộng 35 m². Đáng chú ý, gia đình bố trí tới ba bộ bàn ăn để đáp ứng những tình huống khác nhau, từ bữa ăn thường ngày đến những dịp đông đủ con cháu trở về.

Ở các tầng trên, phòng khách riêng dành cho đại gia đình trở thành khu vực trung tâm, các phòng ngủ được bố trí xung quanh. Cách sắp xếp này giúp việc di chuyển giữa các phòng thuận tiện, đồng thời mỗi thành viên vẫn có không gian riêng khi nhiều thế hệ cùng ở trong nhà.

Tinh thần nghỉ dưỡng còn được thể hiện qua những đường vòm mềm, khoảng mở lớn và việc tiết chế các chi tiết trang trí. Gỗ óc chó kết hợp đá tự nhiên tạo sắc độ ấm, trong khi sân vườn và mặt hồ trở thành cảnh quan thường trực từ các không gian bên trong.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ngay dưới chân người sử dụng. Đá rối vốn thường được dùng để ốp tường với bề mặt gồ ghề được xử lý theo cách khác: bề mặt đá được mài phẳng để sử dụng làm sàn. Cách làm này giữ lại hình dáng tự nhiên của đá nhưng tạo bề mặt thuận tiện hơn cho việc đi lại, vệ sinh hàng ngày.

Với gia đình này, một ngôi nhà rộng không đồng nghĩa với việc các thành viên phải sống cách xa nhau. Từ căn bếp, những bộ bàn ăn đến phòng khách chung, nhiều khoảng không được dành cho việc gặp gỡ, để ngôi nhà vừa là nơi ông bà nghỉ ngơi mỗi ngày, vừa đủ rộng cửa đón con cháu trở về.