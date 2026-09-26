Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ

Đình Phong

TPO - Hơn 1.800 căn hộ tại chung cư The Pride (phường Hà Đông, Hà Nội) đã được cấp sổ hồng, nhưng khoảng 100 căn còn lại vẫn “mắc kẹt” suốt hơn một thập kỷ do những tồn tại, vi phạm liên quan đến dự án.

Cả trăm cư dân mòn mỏi chờ sổ

Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, Khu đô thị mới An Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Sau hơn một thập kỷ, hàng nghìn hộ dân đã ổn định cuộc sống tại đây. Theo phản ánh của cư dân, khoảng 1.800 căn hộ trong tổng số hơn 1.900 căn đã được cấp sổ hồng. Tuy nhiên, khoảng 100 căn hộ còn lại vẫn trong tình trạng chưa được cấp giấy chứng nhận.

chung-cu-the-pride.jpg
Hơn 1.800 căn hộ tại chung cư The Pride (phường Hà Đông, Hà Nội) đã được cấp sổ hồng, nhưng khoảng 100 căn còn lại vẫn “mắc kẹt” suốt hơn một thập kỷ. Ảnh: Đình Phong.

Điều khiến một số cư dân băn khoăn là, trong khi phần lớn căn hộ cùng khu chung cư The Pride đã được cấp sổ, nhưng một bộ phận cư dân vẫn bị "treo sổ" hơn 10 năm nay, dù họ đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính từ nhiều năm trước.

Anh Phạm Quý Vinh, cư dân tòa CT3 The Pride, cho biết việc chậm cấp sổ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân.

“Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân của việc chưa được cấp sổ hồng xuất phát từ các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện dự án giữa các chủ thể có liên quan. Cũng như việc chuyển đổi công năng sử dụng tầng 6 của toà nhà. Việc kéo dài tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền định đoạt tài sản của cư dân”, anh Vinh bức xúc.

chung-cu-the-pride2.jpg
Bà Đôn Thị Nghĩa, cư dân tòa CT3 The Pride. Ảnh: Đình Phong.

Bà Đôn Thị Nghĩa, cư dân tòa CT3 The Pride cũng cho biết, cư dân chỉ thực sự hiểu rõ nguyên nhân khi trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tìm hiểu.

“Sau khi đến Văn phòng Đăng ký đất đai chúng tôi mới ngã ngửa, hiện các căn hộ chưa được cấp sổ bị tạm dừng do chủ đầu tư chưa khắc phục một số tồn tại. Đây là vi phạm của chủ đầu tư sao lại bắt cư dân phải chịu? Việc không được cấp sổ rất thiệt thòi cho chúng tôi”, bà Nghĩa nói.

Chủ đầu tư chưa khắc phục vi phạm

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cơ quan chức năng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án. Đồng thời, cơ quan này cũng hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến những tồn tại, vi phạm tại dự án.

Một trong những nội dung được cơ quan chức năng đề cập là việc chuyển nhượng lô đất có hạ tầng giữa Công ty CP Đầu tư Hải Phát và Công ty CP Đầu tư đô thị An Hưng.

chung-cu-the-pride1.jpg
Theo cơ quan chức năng, tại tầng 6 khu chung cư The Pride chuyển công năng từ diện tích dịch vụ, nhà ở, văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở. Ảnh: Đình Phong.

Bên cạnh đó là việc chuyển công năng tầng 6 từ diện tích dịch vụ, nhà ở, văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở; cùng một số nội dung liên quan đến việc nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, để bảo đảm quyền lợi của người mua nhà và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện, bổ sung hồ sơ pháp lý; cung cấp kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tuy nhiên, đến nay, theo cơ quan đăng ký đất đai, chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ các giấy tờ và chưa báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án theo yêu cầu.

Đây là một trong những vướng mắc khiến việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ còn lại chưa thể hoàn tất.

Vấn đề của The Pride diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang yêu cầu rà soát toàn diện tình trạng chậm cấp sổ hồng tại các dự án chung cư.

Đối với các dự án còn vướng mắc, cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết, xây dựng phương án cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trước hết là quyền lợi của người dân. Kết quả thực hiện được yêu cầu báo cáo trong tháng 9/2026.

“Việc Hà Nội tổng rà soát lần này sẽ giúp xác định rõ trách nhiệm của từng bên, thời hạn xử lý và lộ trình cấp sổ cụ thể. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để cấp sổ hồng, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, anh Khuất Mạnh Hùng, cư dân The Pride nói.

Xem thêm

#Chung cư #sổ đỏ #The Pride Hải Phát #chậm cấp sổ đỏ #vi phạm xây dựng #chuyển nhượng thứ cấp

Cùng chuyên mục

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

Ngôi nhà bên hồ dành cho đại gia đình sum họp cuối tuần

TPO - Trên khu đất rộng 750 m² sát hồ An Khánh (Hà Nội), ngôi nhà ba tầng được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già của ông bà, đồng thời là chốn trở về của con cháu mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Không gian vì thế được tổ chức để một gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, container trên đất rừng; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ đồng

TPO - Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại. Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

Sáng 25/9, 80 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Tây Land (mã CK: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng.

Vì sao Vinamilk tiếp tục được các định chế tài chính đánh giá cao?

Vì sao Vinamilk tiếp tục được các định chế tài chính đánh giá cao?

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: TPHCM ủy quyền cấp xã quyết giá bán nhà tái định cư; tính niên hạn công trình, giá căn hộ thay đổi thế nào?

TPO - Cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư tại TPHCM; Vốn đắt, doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ; Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?; Tính niên hạn công trình, giá chung cư sẽ thay đổi thế nào?;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/9.

Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM

Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM

TPO - Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lavenue - chủ khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM. Ở chiều ngược lại, TPHCM dự kiến dùng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn để thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ.

Thay đổi phòng ngủ với sắc hồng mauve

Thay đổi phòng ngủ với sắc hồng mauve

TPO - Từ căn phòng cũ, không gian ngủ chung của hai bé gái được thay đổi bằng một bảng màu hồng mauve cùng những đường cong, hốc vòm và chi tiết nội thất mềm mại.

Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?

Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?

TPO - Theo chuyên gia, để chính sách về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang được hình thành và đi vào thực tế trong tương lai, trước hết cần tiêu chí xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; mức thuế cao hơn được tính trên cơ sở nào và có đủ dữ liệu để áp dụng hay không?

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản, được đánh giá là bước đi chiến lược. Chính sách không chỉ khơi thông nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" dẫn dắt ngành du lịch bứt phá, hướng đến những mục tiêu đầy tham vọng của Nghị quyết 26-NQ/TW.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe