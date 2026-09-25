Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM

TPO - Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lavenue - chủ khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM. Ở chiều ngược lại, TPHCM dự kiến dùng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn để thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ.

KIDO đầu tư gần 316 tỷ đồng

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Lavenue đã cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật. Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lavenue thay bà Lê Thị Thanh Thúy. Ông Nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC).

Toàn cảnh khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: Duy Anh.

Đồng thời, Lavenue dời trụ sở từ số 12 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn TPHCM về số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, TPHCM. Đáng chú ý, Lavenue cũng vừa tiến hành tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 775 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể.

Công ty CP Đầu tư Lavenue được thành lập tháng 9/2010 để thực hiện dự án tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM với tên thương mại là Lavenue Crown. Khu đất này có tổng diện tích hơn 4.800 m2, nằm tại vị trí trung tâm, với ba mặt tiền Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng.

Khu đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn ban đầu được Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM quản lý và cho 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở làm việc. Khi có chủ trương xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại đây, UBND TPHCM đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, thành lập Công ty CP Đầu tư Lavenue để thực hiện dự án Lavenue Crown.

Đến năm 2010, bốn doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, nay là Công ty CP Tập đoàn KIDO. Theo giá chuyển nhượng được công bố, KIDO chi khoảng 250 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn tại Lavenue. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của KIDO năm 2010 ghi nhận khoản đầu tư vào Lavenue ở mức 600 tỷ đồng.

Đến năm 2016, cơ cấu sở hữu tại Lavenue gồm KIDO nắm 50%, Công ty Hoa Tháng Năm giữ 30% và Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TPHCM nắm 20% vốn điều lệ. Phần vốn thực tế đã góp tương ứng lần lượt là 388 tỷ đồng, 233 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm KIDO đầu tư vào Công ty Lavenue, một loạt cán bộ TPHCM đã bị bắt do liên quan tới khu đất trên do giao đất không qua đấu giá nên dự án bị đình trệ. Năm 2018, TPHCM quyết định thu hồi khu đất 8 - 12 Lê Duẩn.

Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn đang làm bãi giữ xe. Ảnh: Duy Anh.

Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan khu đất này năm 2020, Hội đồng xét xử tuyên thu hồi khu đất 8 - 12 Lê Duẩn, giao UBND TPHCM quản lý, sử dụng. Đồng thời, Lavenue phải trả lại phần tiền góp vốn cho KIDO theo phán quyết của tòa. Hiện khu đất vẫn được quây tôn, bên trong chủ yếu sử dụng làm bãi giữ ôtô, xe máy.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 của KIDO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Lavenue vẫn là công ty liên doanh và liên kết đồng kiểm soát do KIDO sở hữu 50%, tương đương giá trị đầu tư gần 316 tỷ đồng. Trước đó, từ cuối năm 2023, KIDO đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tại Lavenue là hơn 753 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm nay cũng cho biết từ năm 2018, việc thực hiện dự án Lavenue đã được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra. Sau đó các bản án của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM được ban hành liên quan đến những vấn đề tại dự án.

Sắp đổi chủ?

Tuy nhiên, số phận của khu đất “kim cương” này sẽ sớm được trả lời khi về tay chủ mới. Hồi cuối tháng 6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Duy Anh.

Đáng chú ý, phương án thanh toán cho nhà đầu tư được đổi theo hướng chỉ còn sử dụng 2 khu đất tại trung tâm TPHCM, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng. Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng.

Với phương án tài chính mới, giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng). Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.

Dự án BT cầu Cần Giờ do Công ty CP Masterise Hạ tầng Cần Giờ làm nhà đầu tư, được TPHCM lựa chọn triển khai dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.349 tỷ đồng, vượt sông Soài Rạp, kết nối khu vực phía Nam TPHCM với Cần Giờ.

Dự án được động thổ từ tháng 1/2026. Đến tháng 9, nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị các bước tiếp theo để triển khai dự án. Cầu Cần Giờ dài gần 7 km, sẽ đưa vào khai thác trong năm 2029, thay thế phà Bình Khánh - tuyến kết nối duy nhất hiện nay giữa trung tâm TPHCM với Cần Giờ.