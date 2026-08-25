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Cảnh hoang tàn bên trong khu 'đất vàng' tại phường Hai Bà Trưng vừa bị thu hồi

Trần Hoàng

TPO - Khu đất rộng gần 20.000m2 do Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội quản lý kéo dài từ số 1 đến số 3 Tăng Bạt Hổ vừa bị UBND TP Hà Nội thu hồi.

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UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc thu hồi 19.941,8 m2 đất tại số 01-03 Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng do Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) quản lý, sử dụng; giao UBND phường Hai Bà Trưng tiếp nhận, tạm thời quản lý chống lấn chiếm.
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Khuôn viên Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội kéo dài từ số 1 đến số 3 Tăng Bạt Hổ, từ khu vực phía sau nhà hàng bia Hoa Viên đến hết bể bơi Bằng Linh.
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Sân pickleball được cải tạo lại từ sân tennis cũ, hiện đang kinh doanh dịch vụ thể thao

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Phương tiện hỏng hóc, để một góc trong khuôn viên Cung thể thao Thanh niên

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Ghi nhận tại Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội cho thấy, các hạng mục đã xuống cấp, nhiều khu vực cỏ dại mọc hoang hóa
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Tường rào xung quanh Cung văn hóa gỉ sét, không được tu sửa
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Ngoài cung thể thao bỏ hoang, dọc khu vực này còn có các sân pickleball, bể bơi đang hoạt động
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Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội khẳng định: Tại khu đất hoàn toàn không có sai phạm hay lấn chiếm đất đai. Diện tích đất được Nhà nước giao quản lý bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên trạng, chức năng hoạt động của đơn vị cũng không hề thay đổi.
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Khi được hỏi vì sao khu vực sảnh rộng lớn của Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội lại để hoang hóa, xuống cấp, cỏ dại mọc, vị lãnh đạo cho biết, bất cập lớn nhất ở đây là cơ chế quản lý của cấp trên áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ của Thành phố không bắt kịp với thực tế.
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Tất cả khu vực có các sân pickleball, bể bơi... đều được sử dụng để hoạt động thể thao đúng chức năng nhiệm vụ và đã được UBND Thành phố phê duyệt. Hoàn toàn không có việc liên kết trái phép với bên thứ ba.

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Được biết, trước đó đơn vị này đã nhiều lần có văn bản báo cáo, đề xuất cơ chế tự huy động nguồn vốn đầu tư xã hội hóa từ các doanh nghiệp để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của thanh thiếu niên mà không cần dùng đến ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch dự án treo nên các đề xuất xã hội hóa này đều không thể thực hiện được.

Trần Hoàng
#tăng bạt hổ #cung thể thao thanh niên #Thành đoàn Hà Nội #UBND TP Hà Nội #thu hồi đất vàng

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