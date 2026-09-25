80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM

Sáng 25/9, 80 triệu cổ phiếu của CTCP Đông Tây Land (mã CK: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng.

Vừa lên sàn cổ phiếu DTR tăng mạnh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng 25/9 tổ chức Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu DTR của CTCP Đông Tây Land, đánh dấu bước chuyển mới của doanh nghiệp trong quá trình chuẩn hóa hoạt động và tiếp cận thị trường vốn. Đây là mã chứng khoán thứ 25 đăng ký giao dịch mới trên sàn HNX trong năm 2026.

Theo thông báo của HNX, 80 triệu cổ phiếu DTR được đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 25/9/2026. Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu. Theo ghi nhận, đến hết phiên giao dịch chiều nay, mã DTR có giá 11.800 /cổ phiếu, tăng hơn 12,4%.

80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land chính thức lên UPCoM từ ngày 25/9.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, cho biết việc cổ phiếu DTR chính thức giao dịch trên UPCoM là sự ghi nhận đối với quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông Bình, đây cũng là động lực để Đông Tây Land tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông.

Được thành lập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản, Đông Tây Land từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh với ba trụ cột gồm phân phối bất động sản; đầu tư, phát triển dự án; vận hành bất động sản nghỉ dưỡng và F&B.

Việc đưa cổ phiếu lên UPCoM được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch, kỷ luật tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao vị thế trên thị trường.

“Đối với các nhà đầu tư, sự kiện này mở ra cơ hội đồng hành cùng Đông Tây Land trong một giai đoạn phát triển mới. Với mã chứng khoán DTR, doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng hình ảnh một công ty đại chúng vận hành minh bạch, chú trọng hiệu quả và lấy uy tín làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn”, ông Nguyễn Thái Bình nói.

Doanh nghiệp làm ăn ra sao?

Theo tìm hiểu của PV, động thái đưa cổ phiếu lên UPCoM diễn ra trong bối cảnh Đông Tây Land ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Sau khi doanh thu tăng trưởng trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần 259,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới bất động sản đạt 238,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng doanh thu. Các hoạt động kinh doanh khác đóng góp 21,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% doanh thu thuần trong kỳ.

Lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, tăng khoảng 20 lần so với cùng kỳ...