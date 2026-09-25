Kinh nghiệm tìm phòng trọ Quận 7 sau khi sắp xếp lại thành 4 phường mới

Từ 1/7/2025, Quận 7 (TP.HCM) không còn là đơn vị hành chính cấp quận mà được sắp xếp lại thành 4 phường mới. Đây là điều người thuê trọ khu vực này cần nắm để tra cứu thông tin chính xác.

4 phường mới thay thế Quận 7 (cũ)

Cụ thể, các phường Bình Thuận, Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây được sáp nhập thành phường Tân Thuận. Phường Phú Thuận cùng một phần phường Phú Mỹ hợp nhất thành phường Phú Thuận (mới). Phường Tân Phú và phần còn lại của phường Phú Mỹ hợp nhất thành phường Tân Mỹ. Các phường Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng và Tân Hưng được sáp nhập thành phường Tân Hưng. Người thuê trọ khi tìm kiếm thông tin phòng trọ Quận 7 cũ nên lưu ý tra cứu theo cả tên phường mới lẫn tên phường cũ, do nhiều tin đăng và giấy tờ liên quan vẫn còn ghi theo địa giới trước sáp nhập trong giai đoạn chuyển tiếp.

Mặt bằng giá thuê phòng trọ khu vực này hiện nay

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn, giá thuê phòng trọ quận 7 hiện được phân theo nhiều khoảng giá khác nhau, phổ biến từ dưới 3 triệu, 3-5 triệu đến 5-10 triệu đồng/tháng tùy diện tích, nội thất và vị trí cụ thể trong từng phường. Khu vực gần khu chế xuất Tân Thuận (nay thuộc phường Tân Thuận) thường có nhiều phòng trọ giá bình dân phục vụ công nhân, trong khi khu vực gần Phú Mỹ Hưng (nay thuộc các phường Tân Mỹ, Phú Thuận) có mặt bằng giá cao hơn, đi kèm tiêu chuẩn an ninh và tiện nghi tốt hơn.

Hình ảnh 1 phòng trọ thông thoáng trên đường Nguyễn Thị Thập. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Xác định rõ khu vực và ngân sách trước khi tìm

Do Quận 7 cũ nay trải rộng trên 4 phường với đặc điểm dân cư và mặt bằng giá khác nhau, người thuê nên xác định rõ khu vực cụ thể (gần khu chế xuất Tân Thuận, trục Nguyễn Văn Linh hay khu Phú Mỹ Hưng) trước khi tìm kiếm, tránh mất thời gian xem những phòng không phù hợp với nơi làm việc hoặc học tập.

Kiểm tra kỹ hợp đồng và các khoản phí phát sinh

Phần lớn giao dịch thuê trọ hiện nay đều được ràng buộc bởi hợp đồng cho thuê. Người thuê cần đọc kỹ các điều khoản về tiền cọc, thời hạn thuê, chính sách hoàn cọc và các khoản phí điện, nước, gửi xe, internet, để tránh phát sinh tranh chấp không đáng có trong quá trình thuê.

Ưu tiên an ninh và phòng cháy chữa cháy

Với các phòng trọ ở phân khúc giá từ trung bình đến cao, người thuê nên kiểm tra kỹ hệ thống camera giám sát, có bảo vệ hay không, cùng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm, đặc biệt với những dãy trọ nhiều tầng.

So sánh giá thuê giữa các phường

Trước khi chốt thuê, người thuê nên dành thời gian đối chiếu mặt bằng giá phòng trọ giữa các phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ và Tân Hưng, do khoảng cách tới trung tâm và mức độ phát triển hạ tầng thương mại giữa các phường vẫn có sự chênh lệch nhất định, dù cùng thuộc khu vực Quận 7 cũ.

Hướng dẫn tra cứu phòng trọ Quận 7 trên Batdongsan.com.vn

Để tìm phòng phù hợp, người thuê có thể truy cập Batdongsan.com.vn, chọn mục Cho thuê nhà trọ, phòng trọ, sau đó lọc theo khu vực Quận 7 và khoảng giá mong muốn. Hệ thống bộ lọc theo khoảng giá (dưới 3 triệu, 3-5 triệu, 5-10 triệu) giúp thu hẹp nhanh danh sách tin đăng phù hợp với ngân sách. Người thuê nên ưu tiên các tin đăng gắn nhãn Tin xác thực, đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí và mức giá, giúp hạn chế tình trạng tin ảo hoặc sai lệch thông tin so với thực tế khi đến xem phòng trực tiếp.

Tìm kiếm tin đăng xác thực là những thông tin đã được kiểm duyệt. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Việc sắp xếp lại địa giới hành chính không làm thay đổi vị trí thực tế của các khu trọ, nhưng có thể ảnh hưởng đến thông tin trên giấy tờ, hợp đồng thuê và thủ tục đăng ký tạm trú. Người thuê nên chủ động cập nhật tên phường mới khi làm thủ tục cư trú tại công an phường, đồng thời giữ lại thông tin địa chỉ cũ để đối chiếu khi cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp.

Người thuê có thể tham khảo danh sách tin đăng cho thuê nhà trọ, phòng trọ khu vực Quận 7 trên Batdongsan.com.vn - nền tảng thông tin bất động sản với 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, để có thêm lựa chọn phù hợp trước khi quyết định thuê.