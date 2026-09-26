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Hàng không - Du lịch

Ninh Bình:

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Minh Đức

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.


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Tối 25/9, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An, chương trình đón Tết Trung thu trong không gian ngập tràn ánh sáng, âm nhạc và những sắc màu truyền thống. Chương trình được tổ chức từ 16h-21h, với các hoạt động rước đèn, phá cỗ, làm đồ chơi Trung thu và biểu diễn nghệ thuật.
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Du khách vừa rước đèn vừa dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của đêm hội. Với nhiều người, đây không chỉ là một hoạt động vui chơi mà còn là lần đầu trực tiếp trải nghiệm một phong tục gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.
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Nhiều tiết mục truyền thống được trình diễn trong đêm Trung thu.
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Đặc biệt, những gia đình quốc tế đưa trẻ nhỏ đến Thung Nham càng tạo nên khung cảnh sinh động. Những đứa trẻ nước ngoài cùng cha mẹ hòa vào dòng người rước đèn, khám phá những món đồ chơi dân gian và thưởng thức không khí Tết Trung thu giữa núi rừng Ninh Bình.
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Nổi bật giữa khu vực tổ chức là mô hình cá chép khổng lồ phát sáng, trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Ánh sáng vàng từ mô hình nổi bật giữa màn đêm, tạo nên một điểm nhấn thị giác đặc biệt. Trên sân khấu, chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, múa hát, ánh sáng và các mô hình biểu tượng của mùa trăng, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa hiện đại.
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Giữa không gian núi rừng, mặt nước và ánh trăng của Thung Nham, những chiếc đèn lồng trên tay du khách quốc tế tạo nên một hình ảnh giàu sức gợi. Không còn khoảng cách giữa khách du lịch và người bản địa, giữa những gia đình Việt Nam và những vị khách đến từ phương xa.

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#Trung thu Ninh Bình #Rước đèn truyền thống #Du lịch di sản #Văn hóa Việt Nam #Hoạt động trải nghiệm

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