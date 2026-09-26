Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.