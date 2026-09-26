Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.
Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.
TPO - Sau Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia và Trung Quốc, hệ thống thanh toán xuyên biên giới qua QR của Việt Nam VietQRGlobal sắp mở rộng ra Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia.
TPO - Một vụ cháy nghi liên quan đến pin dự phòng xảy ra trên chuyến bay của Air Seoul trước giờ cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, khiến chuyến bay phải thay máy bay và khởi hành muộn gần 3 giờ.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.
TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
Vietnam Airlines kết hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và BEAT Network mang không khí Tết Trung thu lên “Chuyến bay Chạm Trăng” VN218 từ TP.HCM đến Hà Nội.
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.
Crystal Bay Vietnam mở mùa khách Nga và CIS ngay từ tháng 9, cùng chương trình bay dự kiến kéo dài đến hết tháng 5/2027 đã mở ra cơ hội nâng tầm vị thế quốc tế của đảo Ngọc.
TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu ưu tiên giải quyết thủ tục pháp lý cho các dự án du lịch trọng điểm theo đúng quy định, đồng thời phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án.
TPO - Giới trẻ và du khách quốc tế xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến lượt chụp ảnh cùng cổng Trung thu khổng lồ dài 15 m trên phố Đinh Liệt.
TPO - Từ vùng đất xã Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí đao nặng tới 60kg, giống bí đặc trưng này đã vượt biển 'bén duyên' nơi xã đảo duy nhất ở tỉnh Gia Lai.
TPO - Lực lượng thanh niên xã Hát Môn, Hà Nội phô diễn kỹ năng múa lân và thổi lửa độc đáo để phục vụ người dân địa phương dịp trăng rằm.
Campuchia đón 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, trong đó khách Việt đứng thứ 2 với gần 586.000 lượt.
Khánh Hòa đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Liên bang Nga) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mang theo 370 hành khách.