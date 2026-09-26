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Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

P.V

Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhu cầu nhân lực đang đặt ra sức ép lớn với hàng không khu vực. Airbus dự báo châu Á - Thái Bình Dương cần hơn 1,06 triệu nhân lực hàng không mới đến năm 2044; Boeing ước tính riêng Đông Nam Á cần bổ sung khoảng 258.000 người đến năm 2045. Những con số này cho thấy đào tạo, chuyển loại và duy trì đội ngũ nhân sự trình độ cao đã trở thành điều kiện quan trọng để các hãng hàng không theo kịp tốc độ mở rộng đội bay.

Theo nội dung ghi nhớ, Vietnam Airlines và CAE sẽ tăng cường phối hợp trong huấn luyện nhân viên hàng không; bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống SIM; nghiên cứu ứng dụng công nghệ và các giải pháp mô phỏng tiên tiến. Hai bên cũng xem xét cơ hội đầu tư thêm hạ tầng mô phỏng, phục vụ kế hoạch phát triển đội tàu bay của Vietnam Airlines.

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Ông Lê Trường Giang, thành viên HĐQT TCTHKVN và Ông Simon Azar, Phó Chủ tịch phụ trách HKDân dụng khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, CAE trao MOU dưới sự chứng kiến của TBT, CTN Tô Lâm (TTXVN)

Ông Lê Trường Giang, Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, cho biết: “Để khai thác đội bay hiện đại, hãng hàng không phải đi trước một bước về đào tạo. Hợp tác với CAE giúp Vietnam Airlines chủ động hơn về nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước làm chủ công nghệ mô phỏng và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đội tàu bay trong giai đoạn mới. Đây cũng là hướng hợp tác có chiều sâu giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực hàng không, công nghệ và đào tạo chuyên sâu”.

Với hàng không, mua thêm máy bay mới chỉ là một phần của bài toán tăng trưởng. Đi cùng với đó là quá trình chuẩn bị phi công, giáo viên bay, kiểm tra viên, kỹ thuật viên và lực lượng khai thác đạt chuẩn quốc tế. Đây là nhóm nhân sự cần thời gian đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và kiểm tra định kỳ theo quy trình nghiêm ngặt. Khi có hệ thống mô phỏng tại Việt Nam, Vietnam Airlines có thể giảm phụ thuộc vào các trung tâm nước ngoài, tiết giảm chi phí, rút ngắn thời gian phi công rời dây chuyền bay và linh hoạt hơn trong bố trí tổ bay.

Vietnam Airlines và CAE bắt đầu hợp tác từ năm 2012, khi Hãng đầu tư buồng lái mô phỏng A320 đầu tiên do CAE sản xuất, mang mã hiệu VN001. Đến năm 2016, hai bên ký hợp đồng hợp tác đưa vào vận hành thêm 3 thiết bị thế hệ mới tại Trung tâm Huấn luyện bay Vietnam Airlines, gồm 1 SIM Airbus A320, 1 SIM Airbus A350 và 1 SIM Boeing 787, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho cả đội tàu bay thân hẹp và thân rộng.

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Hoạt động huấn luyện của Vietnam Airlines, hệ thống SIM đạt hàng chục nghìn giờ khai thác mỗi năm, phục vụ các chương trình định kỳ, chuyển loại và nâng cấp cho khoảng 2.500 lượt phi công

Việc nội địa hóa công tác huấn luyện chuyển loại phi công cho các dòng tàu bay chủ lực này, đặc biệt là những dòng tàu bay hiện đại như Airbus A350 và Boeing 787 đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Hợp tác với Vietnam Airlines cũng giúp CAE mở rộng hiện diện huấn luyện tại Đông Nam Á tới Việt Nam, sau Malaysia, và Philippines. Từ năm 2017, hệ thống SIM đặt tại Trung tâm Huấn luyện bay Vietnam Airlines đã được khai thác cho nhu cầu của Hãng và các khách hàng trong nước, quốc tế.

Riêng hoạt động huấn luyện của Vietnam Airlines, hệ thống SIM đạt hàng chục nghìn giờ khai thác mỗi năm, phục vụ các chương trình định kỳ, chuyển loại và nâng cấp cho khoảng 2.500 lượt phi công. Năm 2024, Vietnam Airlines và CAE gia hạn khai thác các thiết bị SIM A350 và B787 đến hết năm 2033.

Từ các buồng lái mô phỏng đầu tiên đến hệ thống SIM đang vận hành tại Việt Nam, hợp tác với CAE đã trở thành một phần trong quá trình Vietnam Airlines xây dựng năng lực đào tạo theo chiều sâu. Trong bối cảnh phi công và nhân lực kỹ thuật cao ngày càng giữ vai trò then chốt, việc làm chủ công nghệ huấn luyện giúp Hãng củng cố khả năng khai thác an toàn, ổn định và góp phần nâng sức cạnh tranh của hàng không Việt Nam.

#Vietnam Airlines #huấn luyện #CAE #đội bay #mô phỏng #đào tạo hàng không #công nghệ

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