Lửa bùng phát trên chuyến bay chở gần 230 người từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng

TPO - Một vụ cháy nghi liên quan đến pin dự phòng xảy ra trên chuyến bay của Air Seoul trước giờ cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, khiến chuyến bay phải thay máy bay và khởi hành muộn gần 3 giờ.

Theo thông tin từ ngành hàng không Hàn Quốc ngày 25/9, sự cố xảy ra vào khoảng 21h tối 24/9 trên chuyến bay RS511 của Hãng hàng không Air Seoul, khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh đến Đà Nẵng.

Ngọn lửa được phát hiện trong một chiếc túi do hành khách đặt dưới ghế ngồi. Kiểm tra cho thấy bên trong túi có một pin dự phòng được đựng trong túi bảo vệ. Cơ quan cứu hỏa và hãng hàng không đang tập trung điều tra khả năng pin dự phòng là nguồn phát lửa, đồng thời xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy.

Các tiếp viên hàng không đã nhanh chóng xử lý và dập tắt đám cháy. Sau đó, lực lượng cứu hỏa được điều động đến kiểm tra tình trạng máy bay cũng như sức khỏe của hành khách.

Một số hành khách cho biết gặp vấn đề về hô hấp sau sự cố, nhưng không có trường hợp nào phải nhập viện. Nhà chức trách cũng không ghi nhận thương vong.

Chuyến bay Air Seoul từ Incheon đến Đà Nẵng bị hoãn gần 3 giờ sau sự cố cháy pin dự phòng trên máy bay. Ảnh: Yonhap News.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên máy bay có hơn 220 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn. Nhiều hành khách là các gia đình Hàn Quốc đang di chuyển đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (lễ Trung thu).

Để bảo đảm an toàn, Air Seoul yêu cầu toàn bộ hành khách rời khỏi máy bay và tiến hành thay thế bằng một máy bay khác. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra an toàn, chuyến bay tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng, nhưng chậm khoảng 2 giờ 50 phút so với lịch trình.

Có 2 hành khách tự nguyện bỏ chuyến, trong khi 219 hành khách tiếp tục hành trình trên máy bay thay thế.

Air Seoul và cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc nhận định hành khách được cho là đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đoản mạch đối với pin dự phòng. Tuy nhiên, pin vẫn có khả năng phát lửa, khiến nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của sự cố.

Vụ việc một lần nữa đặt vấn đề an toàn đối với pin lithium và các thiết bị điện tử mang theo trong hành lý lên máy bay vào diện được chú ý. Air Seoul cho biết hãng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát và an toàn nhằm hạn chế nguy cơ tương tự trong những chuyến bay tiếp theo.