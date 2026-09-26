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Việt Nam sắp mở rộng thanh toán QR ở Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia

Ngọc Mai

TPO - Sau Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia và Trung Quốc, hệ thống thanh toán xuyên biên giới qua QR của Việt Nam VietQRGlobal sắp mở rộng ra Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia.

Thông tin trên được ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Napas - cho biết tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” chiều 25/9, tại Hà Nội.

Theo ông Hùng, Việt Nam đã triển khai thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và một số thị trường như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Phương thức này cũng sẽ được triển khai với một số quốc gia khác như: Nhật Bản, Ấn Độ và Malaysia.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nêu hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng khá trong 8 tháng năm nay.

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Thanh toán xuyên biên giới sắp mở rộng ra nhiều quốc gia khác.

Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị; qua kênh internet đạt tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị. Trong đó, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code đạt 311 triệu giao dịch với giá trị đạt 274.200 tỷ đồng (tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị).

Đáng chú ý, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR (VietQRGlobal) đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao tại các thị trường đã kết nối.

Theo số liệu từ Napas, trong 8 tháng năm nay, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc là thị trường được mở rộng kết nối sau nhóm các nước Đông Nam Á. Napas chính thức công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12/2025, kết nối với Alipay vào tháng 4 và kết nối với Weixin Pay vào tháng 8, dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực.

Chỉ sau 4 tháng mở rộng kết nối, đến tháng 8, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4.

Với việc hoàn thành kết nối với các nền tảng thanh toán của Trung Quốc, giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

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#Napas #thanh toán QR #quốc tế #VietQRGlobal #du lịch #bán lẻ #giao dịch

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