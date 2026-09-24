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Bí thư Quảng Trị kiểm tra trung tâm điện lực ngay sau nhậm chức

Hoàng Nam

TPO - Trong chuyến kiểm tra Trung tâm Điện lực Quảng Trạch ngày 24/9, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào ngày 20/10/2026. Mốc này sớm hơn tiến độ EVN dự kiến.

Theo EVN, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất 1.403 MW, tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể của dự án hiện đạt 99,63%. EVN dự kiến tổ máy số 1 phát điện thương mại vào tháng 11/2026, tổ máy số 2 vào tháng 12/2026.

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Ông Tuấn (thứ 2 bên phải sang) đang trao đổi trực tiếp tại hiện trường.

Sau khi kiểm tra công trường, cầu cảng nhập than và kíp trực tại nhà điều khiển trung tâm, ông Vương Quốc Tuấn đề nghị EVN đẩy nhanh các phần việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phấn đấu đạt mốc phát điện thương mại ngày 20/10. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đây là dấu mốc quan trọng, góp phần vào tăng trưởng của tỉnh và khẳng định hiệu quả dự án.

Với phần hạ tầng của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, ông Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư chậm nhất ngày 15/10. Ông nhấn mạnh các nhiệm vụ phải được triển khai ngay, không chờ đến sát thời hạn mới thực hiện.

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Ông Tuấn tặng quà cho cán bộ, kỹ sư làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Tại buổi làm việc, EVN cũng kiến nghị địa phương đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh Quảng Trạch I, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sớm khởi công các hạng mục chính của dự án điện khí LNG Quảng Trạch II và đẩy nhanh thủ tục triển khai Quảng Trạch III.

Hoàng Nam
#Bí thư Tỉnh uỷ #Nhiệt điện Quảng Trạch I #phát điện sớm #EVN #Quảng Trị #Vương Quốc Tuấn

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