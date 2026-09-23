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Quảng Trị duyệt dự án điện gió gần bờ hơn 8.500 tỷ đồng

Hoàng Nam

TPO - Dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có công suất thiết kế 200MW, dự kiến đặt 32 tua-bin trên vùng biển gần bờ phía bắc tỉnh Quảng Trị. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ. Dự án dự kiến triển khai trên vùng biển trong phạm vi 6 hải lý thuộc phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão.

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Ảnh minh hoạ do AI tạo.

Theo phương án đề xuất, nhà máy có 32 tua-bin gió, mỗi tua-bin công suất khoảng 6,25MW, đạt tổng công suất thiết kế 200MW. Sản lượng điện dự kiến khoảng 515,86 triệu kWh mỗi năm. Các tua-bin được bố trí cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình tối thiểu 1.000m.

Khu vực khảo sát, nghiên cứu dự án rộng khoảng 14.560 ha, có độ sâu đáy biển từ 17 đến 22m. Diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 69ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 55 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 8.500 tỷ đồng.

Ngoài các tua-bin, dự án còn có trạm biến áp 35/500kV và đường dây 500kV dài khoảng 27,5km để đấu nối vào thanh cái 500kV Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

Theo quyết định, thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển cho nhà đầu tư phải hoàn tất trong vòng 6 tháng tiếp theo. Dự án phải được đưa vào vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

Đây là một trong ba dự án điện gió gần bờ có toàn bộ trụ đặt trên biển đã được Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư. Phát triển năng lượng được tỉnh xác định là một trong bốn trụ cột trong giai đoạn phát triển mới.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #nhà máy điện gió #8.500 tỷ đồng #Phúc Lộc Thọ #biển gần bờ #chủ trương đầu tư

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