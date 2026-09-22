Phó Thủ tướng: Đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, khu vực Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc. Tuy nhiên, cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, chuyển mạnh từ tư duy quản lý, hỗ trợ sang kiến tạo, phục vụ và phát triển, đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

UBND TP. Hải Phòng vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tổ chức Diễn đàn logistics vùng lần VII năm 2026, với chủ đề: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh trong khu vực và 600 đại biểu tham dự. Trong đó, có đại diện các tổ chức quốc tế, các tập đoàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, kho bãi, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự diễn đàn.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - cho biết, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, với quy mô thị trường khoảng 45-50 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, Đồng bằng sông Hồng với vị trí cửa ngõ kết nối miền Bắc với cả nước và quốc tế đang tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng logistics quan trọng của quốc gia.

Trong không gian phát triển này, Hải Phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế về cảng biển, logistics và khả năng kết nối quốc tế.

Chủ tịch VCCI cho rằng, Hải Phòng không chỉ là địa phương có kết quả phát triển công nghiệp tích cực mà còn có vai trò là đầu mối cảng biển, logistics của vùng, tạo kết nối giữa khu vực sản xuất của Đồng bằng sông Hồng với thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhấn mạnh, những năm qua, dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm, đóng góp khoảng 11,5% GRDP thành phố. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng liên tục tăng, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao của thành phố.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Hải Phòng xác định logistics và dịch vụ cảng biển là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn mới; tập trung kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ và các trung tâm logistics; đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, địa phương sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ. Trọng tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế; hoàn thiện hạ tầng chiến lược; phát triển các trung tâm logistics, khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng nước sâu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là một cực phát triển quan trọng trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng, các hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN và quốc tế.

Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết logistics không còn đơn thuần là ngành dịch vụ hỗ trợ mà là bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế, có vai trò trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại diễn đàn.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng cho rằng khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc. Tuy nhiên, cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa đồng bộ; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối sản xuất, cung ứng và tiêu dùng.

Toàn cảnh diễn đàn.

Thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phân bổ sản xuất hợp lý, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics có tính kết nối cao.

Hà Nội phát huy vai trò trung tâm dịch vụ, tiêu dùng, tài chính, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và hàng không; Bắc Ninh, Hưng Yên kết nối các vùng sản xuất công nghiệp với cửa ngõ xuất nhập khẩu; Ninh Bình phát huy thế mạnh du lịch và kinh tế biển; Quảng Ninh phát huy lợi thế cửa khẩu, biên mậu, kinh tế biển và kết nối quốc tế; Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ hàng hải và trung tâm logistics quốc tế của phía Bắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, dài hạn và bền vững tại Việt Nam.