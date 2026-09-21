Dự án LNG Long Sơn: Dấu ấn hợp tác quốc gia Việt – Pháp về phát triển năng lượng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước đã được xác lập. Trong đó, đáng chú ý có thỏa thuận hợp tác về phát triển dự án LNG Long Sơn giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu của 2 nước về năng lượng: T&T Energy Group (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group – Việt Nam) và TotalEnergies Gas & Power Activities (thuộc Công ty TotalEnergies SE – Pháp).

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch T&T Energy Group và Ông Arnaud Lenail Chouteau, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Gas & Power Activities trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn. Ảnh: Anh Chiến

Vai trò quan trọng của dự án LNG Long Sơn

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, điện khí LNG được dành một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nguồn nhờ ưu thế về hiệu suất và mức phát thải thấp hơn. Trong giai đoạn 2025-2035, cả nước dự kiến có 22 dự án LNG được xây dựng và đưa vào vận hành. Riêng đến năm 2030, có 15 dự án dự kiến vận hành thương mại với tổng công suất 22.524 MW. Theo các chuyên gia, để mục tiêu này thành hiện thực, bài toán không chỉ nằm ở xây dựng nhà máy mà còn là tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về vốn, thị trường, hạ tầng, và cơ chế chia sẻ rủi ro.

Dự án điện khí LNG Hải Lăng đang được T&T Group và các đối tác Hàn Quốc triển khai tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T&T Group

Tại văn bản số 6011 gửi Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 7/2026, UBND TPHCM cho biết hiện tổng công suất nguồn điện tại chỗ của thành phố (4.510 MW), mới đáp ứng được khoảng 47% công suất tiêu thụ. Nhận thức tầm quan trọng của bảo đảm cung ứng điện từ nguồn tại chỗ, thành phố đang đẩy nhanh tốc độ phát triển các nguồn điện, trong đó có dự án LNG Long Sơn nhằm tăng cường cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện phía Nam và hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dự án đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030, để thay thế các dự án nguồn điện khác bị chậm tiến độ. Quy mô giai đoạn 1 của dự án được xác định có công suất khoảng 1.500 MW, xây dựng trên diện tích hơn 42 ha nằm ngoài KCN dầu khí Long Sơn. Tổng vốn đầu tư là khoảng gần 40.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD).

Vai trò của dự án LNG Long Sơn càng rõ nét khi nhà máy này nằm trong không gian kinh tế Đông Nam Bộ - vùng được định hướng trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất cả nước. Cùng với việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng công suất dự án LNG Long Sơn giai đoạn 2 lên 3.000 MW (tổng công suất 2 giai đoạn đạt 4.500 MW), UBND TPHCM cũng đề xuất cho phép thành phố nghiên cứu hình thành Trung tâm dự trữ năng lượng tại xã Long Sơn, phát huy lợi thế về cảng biển nước sâu, kho cảng xăng dầu, LNG, LPG, công nghiệp dầu khí, điện khí, logistics…, từng bước hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của thành phố và cả nước.

Thế mạnh của các “ông lớn” năng lượng hóa giải bất lợi khách quan

Thời gian qua, biến động địa chính trị trên thế giới khiến nguồn cung LNG giảm tới 1/5, nhiều dự báo băn khoăn việc giá khí tăng trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển các dự án điện khí của Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn vào những thế mạnh của 2 bên trong thỏa thuận hợp tác giữa T&T Group và TotalEnergies, có thể thấy những bất lợi khách quan khi phát triển dự án LNG Long Sơn sẽ được hóa giải.

Không chỉ là nhà sản xuất, cung cấp LNG thứ 3 thế giới, TotalEnergies còn có kinh nghiệp quốc tế trong phát triển, xây dựng và vận hành nhiều nhà máy điện khí quy mô lớn ở Mỹ và châu Âu. Ảnh: TotalEnergies

Đối tác của T&T Group - công ty TotalEnergies không chỉ là nhà sản xuất, cung cấp khí hóa lỏng từ nguồn hàng đầu thế giới, mà còn sở hữu kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, xây dựng và vận hành 16 tổ máy điện khí quy mô lớn tại châu Âu và Mỹ (tổng công suất khoảng 6,7 GW). Bên cạnh đó, TotalEnergies đã tham gia chuỗi dự án LNG-to-Power, kết nối nguồn LNG cho dự án 1GW tại Hàn Quốc. Năm 2025, “ông lớn” năng lượng này của Pháp bán khoảng 44 triệu tấn khí hóa lỏng, tương đương khoảng 10% thị phần LNG toàn cầu, là nhà kinh doanh LNG lớn thứ 3 thế giới với hoạt động trải dài từ sản xuất, vận chuyển, tái khí hóa đến kinh doanh LNG. Tại Việt Nam, TotalEnergies Gas & Power Activities cũng đã tham gia cung cấp LNG cho kho Thị Vải, phục vụ nguồn khí cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Theo thỏa thuận mà T&T Group và TotalEnergies đã đạt được, TotalEnergies không chỉ thu xếp tài chính quốc tế cho dự án, mà còn chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà máy điện – hạ tầng LNG, và đặc biệt cung cấp nguồn khí LNG với mức giá cạnh tranh.

Trong khi đó, T&T Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, trong đó phát triển năng lượng sạch là một trụ cột với kinh nghiệm phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam và khu vực. Tập đoàn này hiện có danh mục các dự án năng lượng đã và đang đầu tư khoảng 2.900 MW, trong đó gần 1.200 MW đã vận hành thương mại.

Bên cạnh hàng loạt dự án năng lượng tái tạo tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, T&T Group còn phát triển thành công dự án điện gió Savan 1 tại Lào - minh chứng rõ nét về năng lực triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn xuyên biên giới của T&T Group. Trong điều kiện địa hình, hạ tầng và tổ chức thi công nhiều khó khăn, giai đoạn 1 của dự án (công suất 300 MW) đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục 16 tháng, đi vào vận hành từ cuối năm 2025, cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện/năm. Riêng với lĩnh vực điện khí, T&T Group đang cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai giai đoạn 1 của dự án LNG Hải Lăng công suất 1.500 MW tại Quảng Trị.

Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) - dự án mở đầu cho chiến lược năng lượng xuyên biên giới của T&T Group. Ảnh: T&T Group

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng tăng và Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh phát triển hạ tầng LNG, đồng thời phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực năng lượng, việc T&T Group hợp tác với TotalEnergies để phát triển Long Sơn cho thấy vai trò ngày càng chủ động của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hướng tới thành công, đây cũng sẽ là một minh chứng cụ thể cho hiệu quả của ngoại giao kinh tế: các quan hệ đối ngoại cấp cao được chuyển hóa thành những dự án đầu tư, hợp tác kinh tế có quy mô lớn, qua đó huy động nguồn lực, công nghệ và năng lực tài chính quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Đặc biệt, hợp tác giữa T&T và TotalEnergies sẽ là một ví dụ sinh động cho tinh thần mà Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh trong Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Theo đó, 2 nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, ưu tiên tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của hai nước để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng.