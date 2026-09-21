Huế: Trạm dừng nghỉ cao tốc hơn 80 tỷ lụt tiến độ gần 10 năm

TPO - Trong khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được mở rộng lên 4 làn xe, dự án trạm dừng nghỉ qua TP Huế gần 10 năm vẫn chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng.

Vướng 13 thửa đất

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017. Dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TP. Huế đến nay vẫn chưa thể khởi công, do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế dự án Trạm dừng nghỉ bên đường cao tốc đạt chuẩn loại I trên tuyến Cam Lộ - La Sơn. Theo Sở Xây dựng TP. Huế, dự án nằm tại Km80+850, bên phải tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc phường Kim Long. Công trình được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ (nay là TP. Huế) giao Công ty Cổ phần Đầu tư Trạm dừng nghỉ Sơn Thái làm chủ đầu tư.

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TP. Huế chưa thể triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng và được quy hoạch xây dựng ở cả hai phía tuyến đường. Tuy nhiên, năm 2024, dự án được điều chỉnh, giảm quy mô xuống còn một bên tuyến, diện tích sử dụng đất khoảng hơn 5,7 ha và tổng vốn đầu tư còn hơn 80 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, trạm dừng nghỉ sẽ gồm các hạng mục như trạm xăng dầu, nhà hàng, khu dịch vụ tổng hợp, bãi đỗ xe, khu sửa chữa phương tiện và khu giới thiệu sản phẩm địa phương. Công trình dự kiến phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, doanh nghiệp đầu tư đã hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng và đang triển khai thiết kế cơ sở. Các thủ tục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn chờ địa phương bàn giao mặt bằng để khởi công.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TP. Huế cần thu hồi hơn 5,7ha đất để thực hiện, nhưng chậm bố trí mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án tiếp tục bị kéo dài do vướng mắc trong công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, dự án cần thu hồi hơn 5,7ha đất với 13 thửa đất bị ảnh hưởng. Trong đó, có 9 thửa thuộc Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong và 4 thửa của các hộ dân.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành kiểm kê 12/13 thửa đất. Một thửa còn lại chưa thể kiểm kê do phát sinh tranh chấp. Ngoài ra, còn 3 thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường vì đang xác minh nguồn gốc sử dụng đất giữa các đơn vị liên quan.

Dự án cũng ảnh hưởng đến 12 ngôi mộ của 6 hộ dân. Hiện đã có 4 hộ nhận tiền và di dời mồ mả, còn 2 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường.

Chờ bàn giao mặt bằng

Theo ông Bùi Ngọc Chánh - Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, UBND phường Kim Long đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đất đai và cây trồng cho 7 trường hợp với tổng giá trị hơn 460 triệu đồng. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa nhận tiền do cho rằng mức hỗ trợ hiện nay còn thấp.

Cao tốc hiện mở rộng lên 4 làn xe, do đó nhu cầu dừng chân, tiếp nhiên liệu và sử dụng dịch vụ hỗ trợ của hành khách trên tuyến ngày càng tăng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết kiến nghị của người dân, hoàn thiện các thủ tục còn lại và phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 10 tới đây.

Việc dự án chậm triển khai diễn ra trong tình hình tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày càng có lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh. Điều này khiến nhu cầu tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ trên tuyến khó được đáp ứng đầy đủ.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Huế được mở rộng 4 làn..

Trong khi đó, Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh với tổng vốn hơn 6.400 tỷ đồng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Việc sớm tháo gỡ các vướng mắc để triển khai trạm dừng nghỉ được xem là yêu cầu cần thiết, nhằm đồng bộ hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc này.