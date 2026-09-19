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11 hộ dân Cà Mau được hỗ trợ do ảnh hưởng thi công cao tốc

Tân Lộc

TPO - Chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi thống nhất hỗ trợ chi phí sản xuất, lợi nhuận đối với diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng quá trình thi công cao tốc. Tổng số tiền đã chi trả cho 11 hộ dân là 194 triệu đồng.

Ngày 19/9, nguồn tin của PV Tiền Phong, đơn vị thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã hỗ trợ 11 hộ dân ở xã Khánh Bình (Cà Mau) bị ảnh hưởng sản xuất do quá trình thi công cao tốc.

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Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi thi công xuyên qua những cánh đồng lúa của người dân. Ảnh minh họa

Trước đó, người dân phản ánh, quá trình thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi qua địa bàn xã gây khó khăn cho việc tưới tiêu, ảnh hưởng sản xuất, đặc biệt trong vụ lúa Đông Xuân 2025 - 2026.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Khánh Bình cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Kết quả xác minh ghi nhận việc thi công cao tốc đã ảnh hưởng điều kiện tưới tiêu, làm giảm năng suất lúa của một số hộ dân.

UBND xã Khánh Bình sau đó làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan để xác định mức độ thiệt hại, thống nhất phương án hỗ trợ. Theo đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công thống nhất hỗ trợ 100% chi phí sản xuất và 50% lợi nhuận đối với diện tích lúa bị thiệt hại.

Hiện, đơn vị thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi qua xã Khánh Bình đã hoàn thành chi trả cho tất cả 11 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng số tiền 194 triệu đồng.

Tân Lộc
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