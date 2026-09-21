PHARMEDI VIETNAM 2026 chính thức khai mạc ngày mai tại SECC, mở ra 3 ngày kết nối và giao thương ngành y tế

Ngày 22/09/2026, PHARMEDI VIETNAM 2026 chính thức mở cửa tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Diễn ra từ ngày 22–24/09/2026, sự kiện mang đến không gian trưng bày đa dạng, chuỗi hội thảo chuyên ngành và các hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội mở rộng hợp tác giữa cộng đồng y tế Việt Nam và quốc tế.

Ngành y tế ASEAN đang bước vào giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, cùng sự phát triển của thiết bị y tế, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Năm 2025, ASEAN thu hút 243,9 tỷ USD FDI, trong đó thiết bị y tế được xác định là một lĩnh vực ưu tiên trong ASEAN Regional Investment Promotion Action Plan (RIPAP) 2025–2030.

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhu cầu khám chữa bệnh, dân số già hóa, cải thiện mức sống và định hướng hiện đại hóa hệ thống y tế đang tạo thêm dư địa cho thị trường dược phẩm, thiết bị y tế và các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Theo Báo Điện tử Chính phủ, thị trường thiết bị y tế Việt Nam đạt khoảng 2 tỷ USD trong năm 2025.

PHARMEDI VIETNAM 2026 – Nền tảng kết nối toàn diện của hệ sinh thái y tế

Với hơn 21 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, PHARMEDI VIETNAM đã trở thành một trong những nền tảng giao thương và kết nối chuyên ngành, góp phần kết nối doanh nghiệp, bệnh viện, chuyên gia và các tổ chức y tế trong nước với đối tác quốc tế. Năm 2026, triển lãm tiếp tục được mở rộng cả về quy mô trưng bày, nội dung chuyên môn và hoạt động kết nối giao thương.

PHARMEDI VIETNAM 2026 do GLOEX và Informa Markets tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế cùng sự đồng hành của các hiệp hội, tổ chức trong ngành. Sự kiện hướng tới tạo thêm cơ hội để cộng đồng y tế Việt Nam cập nhật xu hướng, tiếp cận các giải pháp mới và tăng cường kết nối với thị trường khu vực, quốc tế.

Diễn ra từ ngày 22–24/09/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, triển lãm dự kiến quy tụ hơn 600 thương hiệu, doanh nghiệp và gian hàng đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên diện tích 12.000 m², dự kiến đón hơn 12.000 khách tham quan chuyên ngành. Đây là không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng.

Không gian trưng bày chuyên ngành quy tụ công nghệ và giải pháp cho ngành Y tế

Các nhóm sản phẩm trưng bày tại PHARMEDI VIETNAM 2026 bao phủ từ dược phẩm và nguyên liệu dược, thiết bị y tế, chẩn đoán và xét nghiệm, công nghệ y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và tiệt trùng, phẫu thuật – hồi sức – gây mê, đến phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc người cao tuổi và các giải pháp y tế số. Qua đó, triển lãm phản ánh xu hướng phát triển ngày càng toàn diện của ngành y tế, từ chẩn đoán và điều trị đến phòng ngừa, phục hồi và chăm sóc dài hạn.

Hình 1: Không gian trưng bày triển lãm thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe tại Pharmedi & Healthcare Vietnam 2025

Đáng chú ý, RAVEX – Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Phục hồi Chức năng và Thiết bị Hỗ trợ Người Khuyết tật tại Việt Nam tiếp tục được tổ chức đồng thời, mở rộng không gian giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hỗ trợ vận động và chăm sóc sức khỏe chủ động. Sự kiện tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, phòng khám, cơ sở chăm sóc và các tổ chức chuyên môn.

Song song đó, Eldercare Expo – Triển lãm Sản phẩm và Công nghệ Chăm sóc & Hỗ trợ Người Cao tuổi mở rộng nội dung trưng bày với các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và vận động, thiết bị y tế và phục hồi chức năng, giải pháp nhà thông minh, sản phẩm dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc tại nhà, cộng đồng. Trong bối cảnh già hóa dân số, khu vực này góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp hướng tới chăm sóc sức khỏe dài hạn, lão hóa khỏe mạnh và duy trì cuộc sống độc lập.

Hội thảo Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại PHARMEDI VIETNAM 2026

Một điểm nhấn mới của PHARMEDI VIETNAM 2026 là Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Đầu tư vào tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe: Đổi mới, Cơ sở Hạ tầng, Y tế & Tăng trưởng bền vững” lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm. Diễn ra trong 03 ngày với 03 chủ đề trọng tâm, chương trình quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo đến từ Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Úc và các quốc gia khác, tập trung vào những vấn đề đang định hình tương lai của ngành y tế.

Hình 2: Hội thảo Quốc Tế Pharmedi & Healthcare 2025 tại Phòng hội thảo, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Ngày 1 tập trung vào các chủ đề “ Ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam: Thập kỷ tăng trưởng tiếp theo”, trong đó có các phiên thảo luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngày 2 với chủ đề “Quản lý & Vận hành Bệnh viện” đi sâu vào quản trị, vận hành và nâng cao hiệu quả bệnh viện. Ngày 3 tập trung vào chủ đề “Vai trò của CEO vượt lên trên Sự tuân thủ Quy định: Tinh thần Lãnh đạo và Trách nhiệm cho Một Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe An toàn hơn”, mang tới góc nhìn khu vực về cách các nhà lãnh đạo y tế có thể vượt ra ngoài việc chỉ đáp ứng tiêu chuẩn để thúc đẩy văn hóa an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc.

Bên cạnh Hội thảo Quốc tế, PHARMEDI VIETNAM 2026 còn có các phiên hội thảo chuyên sâu về quản lý chất lượng thiết bị y tế, đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Úc, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và kinh tế bạc, cùng nhiều nội dung cập nhật về chính sách, xu hướng thị trường và ứng dụng công nghệ trong y tế.

Đẩy mạnh kết nối giao thương và hợp tác

Không chỉ tập trung vào trưng bày và chia sẻ chuyên môn, PHARMEDI VIETNAM 2026 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối B2B như B2B Matchmaking, LeadGrab và tham quan theo đoàn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và các đối tác tiềm năng. Các hoạt động này hướng tới những cuộc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi theo nhu cầu và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế.

PHARMEDI VIETNAM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22–24/09/2026 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, bệnh viện, nhà mua hàng, các tổ chức y tế, đồng thời mở rộng cơ hội để ngành y tế Việt Nam tiếp cận những xu hướng, công nghệ và đối tác mới trong khu vực và quốc tế. Triển lãm thuộc danh mục Sức khỏe & Dinh dưỡng (Health & Nutrition Portfolio) của Informa Markets, kết nối với mạng lưới các triển lãm quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng tại châu Á.

Tiếp nối hành trình kết nối cộng đồng y tế trong nước và quốc tế, PHARMEDI VIETNAM 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 28–30/09/2027 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm tiếp tục mở rộng cơ hội để doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị trong ngành gặp gỡ, cập nhật xu hướng, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác trên thị trường khu vực và quốc tế.