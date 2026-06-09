Khai thác tiềm năng điện gió của Cần Thơ

Sau hợp nhất, Cần Thơ đã có đường bờ biển dài và tiềm năng lớn về điện gió ven biển, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này sẽ vừa đảm bảo mục tiêu đáp ứng nguồn điện cho nền kinh tế, vừa tạo đột phá cho đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đạt mục tiêu kép

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi sang năng lượng sạch đang được đặt ra ngày càng cấp thiết. Với Cần Thơ, yêu cầu đặt ra phải vừa đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vừa cần bảo vệ môi trường và hướng tới tăng trưởng xanh bền vững. Trong xu thế đó, điện gió nổi lên như giải pháp khả thi, tiềm năng lớn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kinh tế, môi trường và xã hội.

Để hiện thực hoá lợi thế điện gió ven biển, mới đây, ngày 19/5, Cần Thơ đã khởi công 2 dự án điện gió, với tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Theo đó, Dự án điện gió Sóc Trăng 4 được lắp đặt tại phường Vĩnh Châu, công suất thiết kế 350 MW, với 56 tua-bin gió, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1.200 ha đất bãi bồi và trên biển. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện từ 1,1 - 1,3 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Cần Thơ có 9 nhà máy điện gió đã vận hành thương mại. Ảnh: Nhà máy điện gió số 7 tại xã Vĩnh Hải, TP. Cần Thơ. Ảnh: XCH.

Cùng đó, Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220kV được đầu tư tại xã Lai Hòa, công suất 200MW, tổng vốn đầu tư gần 9.140 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện trên, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW. Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Theo ông Tuyên, khi các nhà máy vận hành thương mại, sẽ tạo ra nguồn năng lượng xanh dồi dào cho lưới điện quốc gia, giúp giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái bền vững, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Gỡ “điểm nghẽn” để phát triển

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 5 của UBND TP. Cần Thơ diễn ra mới đây, lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, thu hút đầu tư và phát triển các dự án năng lượng, đặc biệt điện gió, sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới. Ngành Công Thương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và xử lý vướng mắc tại các dự án chậm triển khai.

Cần Thơ có đường bờ biển dài 72km, với tiềm năng điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW. Ảnh: XCH.

Dù vậy, lãnh đạo ngành Công Thương Cần Thơ nêu ra thực tế, có 7 dự án điện gió đang triển khai bị chậm tiến độ rất nhiều, do sự phối hợp của các sở ngành chưa tốt. Do đó, các sở ngành, địa phương cần hỗ trợ, đặc biệt giải phóng mặt bằng các dự án điện gió.

Tháng 12/2025, Thành uỷ Cần Thơ có chương trình thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sau sáp nhập, Cần Thơ có đường bờ biển dài 72km, với tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW. Dư địa này đang trở thành điểm sáng thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư.

Dù vậy, Cần Thơ cũng xác định còn một số hạn chế trong thu hút đầu tư điện gió, như việc xử lý thủ tục đầu tư còn vướng mắc, thiếu chặt chẽ, một số dự án chậm tiến độ…

Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện khoảng 10 - 12 GW; tổng sản lượng điện khoảng 50 - 70 tỷ kWh, trong đó tỷ lệ năng lượng tái tạo khoảng 20 - 25%. Để đạt mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; đa dạng hóa hình thức sở hữu, phương thức đầu tư và kinh doanh. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực tư nhân tham gia đầu tư, phát triển năng lượng. Cần Thơ ưu tiên, ưu đãi phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới.

Hiện đại hóa hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối, đảm bảo khả năng kết nối và hấp thụ tối đa nguồn điện từ các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt tại các khu vực ven biển. Tăng cường sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Cần Thơ giao trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt Quy hoạch điện VIII đã được điều chỉnh. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương, nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm, trong đó có các dự án điện gió ven biển.