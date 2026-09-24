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Chuyến tàu đầu tiên qua 'kênh đào thế kỷ' Trung Quốc về Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Chuyến tàu chở container đầu tiên từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc qua kênh đào Bình Lục ra biển đã cập bến cảng Cái Cui, Cần Thơ, đánh dấu chính thức hình thành tuyến vận tải tàu container quốc tế bằng đường sông pha biển giữa 2 cảng và giữa Trung Quốc tới thẳng khu vực miền Tây.

Tuyến tàu biển chở container kết nối giữa cảng Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) với cảng Cái Cui (Cần Thơ, Việt Nam) được khai thác với tần suất 2 chuyến/tháng, hành trình kéo dài 7 ngày. Dự kiến, tuyến hàng hải này được khai thác bằng tàu container sông pha biển (VR-SB), sức chở tối đa khoảng 500 container loại 20 feet, trong đó 75% container hàng khô, 25% container lạnh.

Chuyến tàu container chính thức đầu tiên xuất phát từ cảng Nam Ninh ngày 16/9, đi qua kênh đào Bình Lục ra vịnh Bắc Bộ và cập bến Cần Thơ ngày 24/9.

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Chuyến tàu container xuất phát từ cảng Nam Ninh ngày 16/9, cập bến Cần Thơ ngày 24/9.

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) - cho biết, trước khi chính thức khai thác tuyến vận tải này, chuyến tàu thử nghiệm đã được triển khai thành công. Theo ông Trung, cảng Cần Thơ nằm giữa vùng ĐBSCL, tiềm năng lớn về hàng nông sản, thủy sản, hàng chế biến.

Ông Hồ Hoa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc - thông tin: Tuần trước kênh đào Bình Lục (công trình thế kỷ của Trung Quốc) đã chính thức thông thuyền. Tuyến kênh giúp kết nối trực tiếp khu vực nội địa miền Tây Trung Quốc, cảng Vịnh Bắc Bộ ra biển, mở ra một tuyến đường thủy có cự ly ngắn hơn.

Theo ông Bình, tuyến tàu container Cần Thơ - Nam Ninh thông qua kênh đào Bình Lục giúp hành trình vận tải hàng hóa bằng đường thủy rút ngắn, thời gian vận chuyển giảm từ 7-10 ngày, chi phí logistics tổng hợp giảm 18-30% so với trước. Nhờ đó, các sản phẩm nông, thủy sản từ vùng ĐBSCL kết nối thông suốt với Trung Quốc, và ngược lại với hàng hóa phụ tùng, máy móc, sản phẩm hóa chất từ Trung Quốc.

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Các đại biểu cắt băng khai trương chính thức tuyến vận tải tàu container Cần Thơ - Nam Ninh bằng đường sông pha biển.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ - cho biết, tuyến tàu container Cần Thơ - Nam Ninh mở ra đường kết nối giao thương thường xuyên giữa hai vùng sản xuất, hai thị trường. "Mở được tuyến tàu mới là bước đầu, quan trọng phải duy trì được tuyến bằng nguồn hàng ổn định, dịch vụ cạnh tranh để phát triển ổn định", ông Lý nói.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Cần Thơ - cho hay, năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Cần Thơ đạt hơn 3,1 triệu tấn. Cảng sẽ tiếp tục đổi mới để đi xa hơn trong vai trò điểm xếp dỡ, để trở thành một đầu mối dịch vụ có khả năng tổ chức và kết nối logistics cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Cảnh Kỳ
#vận tải container #Cần Thơ #Nam Ninh #giao thương #logistics #cảng Cần Thơ #kênh đào Bình Lục

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