Doanh nghiệp hàng hải lãi lớn, nhưng sóng gió chưa dừng lại

TPO - Kết thúc quý III năm nay, bức tranh kinh doanh của ngành hàng hải Việt Nam ghi nhận nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên, giá cước có dấu hiệu giảm, áp lực dư cung đang đặt ra thách thức lớn cho giai đoạn cuối năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đạt doanh thu thuần hơn 5.282 tỷ đồng trong quý III, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.098 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 895 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng, VIMC đạt lợi nhuận trước thuế 2.327 tỷ đồng và sau thuế hơn 1.911 tỷ đồng.

VIMC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 895 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: VIMC.

Công ty CP Vận tải biển Hải An cũng có kết quả tích cực nhờ mở rộng đội tàu và hưởng lợi từ đà tăng của giá cước. Quý III, Hải An đạt 1.347 tỷ đồng lợi nhuận thuần hợp nhất, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết việc đưa thêm 2 tàu mới vào khai thác giúp tăng sản lượng vận tải, doanh thu cho thuê tàu, trong khi giá cước và lợi nhuận từ các công ty con, liên kết đều cải thiện.

Sau nhiều quý khó khăn, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) ghi nhận sự hồi phục. Doanh thu quý III đạt hơn 962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 131 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp lỗ hơn 14 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Vosco ghi nhận doanh thu 2.296 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng, giảm tới 74,4% so với cùng kỳ, do hoạt động thương mại sụt giảm, chi phí sửa chữa tàu tăng cao.

Ngành vận tải biển Việt Nam hiện tập trung ở ba nhóm là tàu container, tàu dầu và tàu hàng rời. Cả ba đều đối mặt với áp lực dư cung và rủi ro giảm giá cước những tháng cuối năm.

Với nhóm tàu container, dữ liệu từ tổ chức Chỉ số Container thế giới (Drewry) cho thấy, chỉ số cước vận tải container thế giới (WCI) tăng 4% lên 1.822 USD/container 40 feet, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tổ chức này dự báo cân bằng cung - cầu sẽ yếu đi trong các quý tới, giá cước giao ngay có thể tiếp tục giảm.

Theo Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), khi tình hình Biển Đỏ hạ nhiệt và giá cước giảm trở lại, các hợp đồng định hạn giá cao sẽ khó được gia hạn, khiến đội tàu cho thuê quay về thị trường nội địa, làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt là tại khu vực Hải Phòng.

Căng thẳng tại các khu vực Biển Đỏ làm tăng chi phí hoạt động, tạo biến động lớn và khó lường về giá cước vận tải quốc tế. Ảnh: Reuters.

Đối với nhóm tàu dầu, Hội đồng Hàng hải Baltic và quốc tế (BIMCO) dự báo nguồn cung đội tàu năm 2025 có thể tăng tới 256% so với năm 2024 - mức cao nhất từ 2009 - gây áp lực giảm giá cước, thu hẹp biên lợi nhuận của không ít doanh nghiệp...

Tổ chức Thương mại và phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD) nhận định, vận tải biển toàn cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng mong manh khi chi phí leo thang và bất ổn gia tăng. Thương mại đường biển toàn cầu được dự báo chỉ tăng 0,5% trong năm. Cùng với biến động địa chính trị, chính sách thuế và phí cảng thay đổi từ các nền kinh tế lớn đang định hình lại bản đồ vận tải biển thế giới, khiến các doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh khốc liệt hơn.