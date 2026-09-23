Điều chỉnh nhiều dự án điện mặt trời tại Điện Biên

TPO - Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tách 4 dự án điện mặt trời có tổng công suất 550 MW thành 8 dự án. Các dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh 4 dự án điện mặt trời có tổng công suất 550 MW thành 8 dự án thành phần, đồng thời cập nhật phương án đấu nối vào hệ thống điện khu vực.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ, công suất 200 MW, được tách thành hai dự án. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ có công suất 73 MW; Nhà máy điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp pin lưu trữ có công suất 127 MW.

Dự án 73 MW sẽ được đấu nối bằng đường dây 110 kV mạch kép vào thanh cái 110 kV của trạm biến áp 220 kV Điện Biên. Dự án 127 MW đấu nối vào trạm biến áp 220 kV Điện Biên và sử dụng chung đường dây với dự án điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang.

Hồ Pá Khoang là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Điện Biên.

Dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu, công suất 100 MW, cũng được chia thành hai phần. Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu có công suất 72 MW, còn dự án điện mặt trời mặt đất Trung Thu có công suất 28 MW.

Theo phương án được cập nhật, dự án 72 MW sẽ xây dựng mới trạm biến áp 35/110 kV, đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 110 kV hiện hữu từ Nhà máy thủy điện Trung Thu đến trạm biến áp 500/220/110 kV Lai Châu. Dự án 28 MW sẽ xây dựng đường dây truyền tải công suất, đấu nối vào trạm biến áp 35/110 kV của dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu.

Đối với dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3, công suất 100 MW, Bộ Công Thương đồng ý tách thành dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 giai đoạn 1, công suất 20 MW và dự án điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 giai đoạn 2, công suất 80 MW.

Cả hai dự án được định hướng xây dựng đường dây 110 kV, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1, công suất 150 MW, được chia thành Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A, công suất 100 MW và Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1B, công suất 50 MW.

Để giải tỏa công suất dự án Nậm Pồ 1A, phương án quy hoạch cập nhật bổ sung việc xây dựng mới trạm biến áp 220 kV Điện Biên 1, quy mô công suất 2 x 250 MVA, cùng đường dây 220 kV đấu nối về trạm biến áp 500 kV Lai Châu. Dự án Nậm Pồ 1B sẽ đấu nối vào thanh cái của trạm biến áp Điện Biên 1.

Toàn bộ 8 dự án sau khi được điều chỉnh, tách dự án đều có kế hoạch vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ Công Thương yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát phương án đấu nối của Dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ và Envision Nậm Pồ 2 sau khi cập nhật các dự án điện mặt trời nêu trên. Trường hợp cần thiết, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nhằm bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và đưa công trình vào vận hành sớm.

UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, khả năng liên kết với hệ thống hạ tầng trên địa bàn và không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch liên quan.