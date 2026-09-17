EVNGENCO2 tiên phong bảo đảm an ninh năng lượng Đồng bằng sông Cửu Long

Tại buổi làm việc với UBND TP. Cần Thơ về tình hình triển khai các dự án điện vào tối 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng vùng ĐBSCL. Trong đó, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đang khẳng định vai trò trọng tâm, chủ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi năng lượng và triển khai các dự án nguồn - lưới điện chiến lược trên địa bàn.

Dấu ấn tăng trưởng từ sự chủ động của EVNGENCO2

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn TP. Cần Thơ ước đạt 4.510,6 triệu kWh, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2025 (dự kiến cả năm đạt khoảng 6.900 triệu kWh, tăng 9,57%) với tổng công suất đỉnh (Pmax) dự kiến đạt 1.200MW. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của thành phố, EVN và các đơn vị đang tập trung nguồn lực triển khai 8 dự án lưới điện truyền tải (500kV và 220kV), 4 dự án lưới điện 110kV cùng hệ thống lưới điện trung hạ áp với tổng vốn đầu tư đến năm 2030 lên tới khoảng 20.700 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I tổng công suất 660 MW- Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Trong chiến lược đảm bảo nguồn điện nền vững chắc cho khu vực, EVNGENCO2 đang đóng vai trò quan trọng với các dự án như: Nhà máy Nhiệt điện (NMĐ) Ô Môn I (công suất 660 MW). Hiện trạng nhà máy đang vận hành ổn định theo cơ chế cung cấp dịch vụ phụ trợ sử dụng nhiên liệu dầu FO.

Nhằm đón đầu nguồn khí sạch từ dự án trọng điểm quốc gia, EVNGENCO2 đã và đang khẩn trương triển khai công tác chuyển đổi nhiên liệu sang chạy khí Lô B. Theo đó, EVNGENCO2 đã chính thức ký kết hợp đồng EPC vào ngày 5/9/2025 với Liên danh Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và EVNGENCO3, phạm vi thực hiện: Cải tạo và trang bị bổ sung một số hệ thống, thiết bị đốt khí cho tổ máy 1; thiết bị xử lý NOx và các thiết bị liên quan đáp ứng quy định pháp luật về môi trường, phòng cháy chữa cháy và thử nghiệm, đo thông số bảo hành khi sử dụng khí Lô B cho 02 tổ máy.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2027, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên từ cuối tháng 12/2027. Song song đó, hợp đồng mua bán khí Lô B đã được ký kết với PVN từ ngày 28/3/2024, và phía EVNGENCO2 hiện đang tích cực đàm phán với Công ty Mua bán điện (EPTC) về thông số tính giá, giá điện, dự kiến hoàn tất trong năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực từ chuỗi khí - điện

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp năng lượng lớn như EVN, EVNGENCO2. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng, nhất là đối với ĐBSCL – khu vực còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp và các trung tâm năng lượng, qua đó tạo động lực để vùng vươn lên thành cực tăng trưởng của cả nước.

Đối với Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư đồng bộ từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Trong đó, PVN phải sớm hoàn tất các hạng mục tại mỏ khí; TP. Cần Thơ khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường ống để bảo đảm đưa khí về nhà máy đúng tiến độ cam kết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương và các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại dự án NMĐ Ô Môn 2 và Sông Hậu 2 ngay trong tháng 9.

Để các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm – đặc biệt là các công trình do EVN và EVNGENCO2 làm chủ đầu tư triển khai đạt hiệu quả cao, EVN đã kiến nghị UBND TP. Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đầu tư xây dựng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn cơ bản được đảm bảo, thành phố cam kết xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại để tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thành phố cũng đề xuất nghiên cứu phát triển Trung tâm Công nghiệp năng lượng và bổ sung các dự án điện khí phù hợp với hạ tầng khu vực.