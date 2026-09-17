UOB Investment Challenge 2026 chính thức khởi động, kiến tạo năng lực đầu tư cho thế hệ trẻ

Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp cùng Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management (UOBAM Việt Nam) và Trường Kinh doanh – Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức khởi động cuộc thi UOB Investment Challenge (UIC) 2026, đánh dấu mùa thứ 3 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Sân chơi uy tín cho thế hệ nhà đầu tư tương lai

Lễ Khai mạc UIC 2026 diễn ra ngày 13/09/2026 tại UEH Cơ sở A, với sự tham dự của đại diện UOB Việt Nam UOBAM Việt Nam, UEH cùng đông đảo sinh viên yêu thích lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Sau hai mùa tổ chức, UIC đã trở thành một trong những sân chơi học thuật về đầu tư và tài chính thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên tại TP.HCM. Riêng năm 2025, cuộc thi ghi nhận hơn 2.000 sinh viên đến từ 25 trường đại học tham gia.

Lễ khai mạc UOB Investment Challenge 2026

Bước sang mùa giải thứ ba với thông điệp "Kiến tạo tri thức - Vững bước tương lai", chương trình tiếp tục mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức đầu tư thực tiễn, rèn luyện tư duy quản lý tài sản và phát triển năng lực ra quyết định trong môi trường tài chính ngày càng biến động.

Chia sẻ về tầm nhìn đằng sau cuộc thi, ông Paul Kim - Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam nhấn mạnh: "Trong chiến lược phát triển bền vững của UOB, việc đầu tư vào thế hệ tài năng trẻ không đơn thuần là hoạt động đồng hành cùng giáo dục, mà là một cam kết dài hạn nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao cho tương lai. Trong bối cảnh thị trường tài chính khu vực và toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng việc trang bị cho các bạn trẻ tư duy chiến lược, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và năng lực thực tiễn từ sớm là nền tảng quan trọng để các bạn tự tin nắm bắt cơ hội, thích ứng với những thay đổi của thị trường và đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Chúng tôi rất khích lệ trước sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng sinh viên trong hai mùa giải vừa qua. Bước sang mùa thứ ba, UOB Việt Nam kỳ vọng UOB Investment Challenge sẽ tiếp tục là một sân chơi uy tín, nơi các bạn trẻ được học hỏi, trải nghiệm và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.”

Trang bị kiến thức, trải nghiệm thực tiễn và cơ hội học hỏi từ chuyên gia

UIC 2026 được thiết kế gồm 3 vòng thi và vòng chung kết, xoay quanh ba giá trị cốt lõi gồm: trải nghiệm đầu tư thực tiễn, học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho tương lai.

Thông qua các vòng thi, sinh viên có cơ hội củng cố kiến thức về tài chính, đầu tư và thị trường vốn, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường liên tục biến động. Điểm nhấn của cuộc thi là vòng trải nghiệm đầu tư mô phỏng, khi các thí sinh được cấp 1 tỷ đồng vốn mô phỏng để quản lý danh mục và thực hiện giao dịch trên nền tảng đầu tư giả lập do Finhay phát triển trong 8 tuần. Qua đó, các bạn sinh viên sẽ trực tiếp vận dụng kiến thức vào phân tích dữ liệu, phân bổ tài sản, theo dõi thị trường và cân bằng giữa lợi nhuận, rủi ro và chiến lược.

UIC 2026 còn đánh dấu bước nâng cấp về công nghệ và chuyên môn với sự đồng hành của Finhay, đơn vị cung cấp hạ tầng giao dịch chứng khoán thực tế ảo, giúp người tham gia tiếp cận môi trường đầu tư sát thực tế hơn.

Bên cạnh trải nghiệm đầu tư, cuộc thi còn triển khai chuỗi hoạt động huấn luyện và cố vấn xuyên suốt với sự tham gia của các chuyên gia đến từ UOB Việt Nam, UOBAM Việt Nam và giảng viên Trường Kinh doanh UEH. Thông qua các buổi chia sẻ và mentoring, sinh viên sẽ được tiếp cận những góc nhìn thực tiễn về thị trường, đầu tư và quản lý tài sản, từ đó từng bước xây dựng tư duy đầu tư bài bản và dài hạn.

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc UOBAM Việt Nam chia sẻ: “Trong đầu tư, thành công không đến từ sự may mắn ngắn hạn mà được đo lường bằng hiệu quả bền vững cùng kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Thông qua cuộc thi, UOBAM Việt Nam mong muốn mang đến cho sinh viên môi trường cọ xát thực chiến, giúp các bạn rèn giũa tư duy quản lý danh mục chuyên nghiệp, thấu hiểu quy luật thị trường và bồi đắp tầm nhìn dài hạn - những hành trang thiết yếu để các nhà đầu tư trẻ tự tin bước vào thế giới tài chính chuyên nghiệp.”

Mở ra cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

Không chỉ là một cuộc thi học thuật, UIC 2026 còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm giúp sinh viên chuẩn bị cho môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, các đội sẽ xây dựng và bảo vệ danh mục đầu tư trước hội đồng giám khảo chuyên môn, qua đó rèn luyện kỹ năng phân tích, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm. Đồng thời, sinh viên cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, mở rộng mạng lưới kết nối nghề nghiệp và tìm hiểu các cơ hội thực tập tại UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam.

Đặc biệt, đội đạt Giải Nhất và Giải Nhì sẽ được trao cơ hội thực tập ba tháng tại UOB Việt Nam hoặc UOBAM Việt Nam, tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

Thúc đẩy gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Sự đồng hành của UOB Việt Nam, UOBAM Việt Nam và Trường Kinh doanh UEH cũng phản ánh nỗ lực kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo học thuật và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Theo PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH, thông qua cuộc thi, UEH mang đến nền tảng học thuật, trong khi UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam mang đến kinh nghiệm chuyên môn cùng góc nhìn thị trường. Sự kết hợp này giúp sinh viên có cơ hội chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực tiễn và nâng cao mức độ sẵn sàng nghề nghiệp và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành tài chính trong tương lai.

Thông qua cuộc thi, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành trong việc phát triển thế hệ nhân sự tài chính tương lai có năng lực chuyên môn, tư duy đầu tư trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh đang không ngừng thay đổi.