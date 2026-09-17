Viettel Digital Talent giành giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Viettel Digital Talent được Brandon Hall Group ghi nhận ở cách tiếp cận toàn diện trong việc phát hiện, tuyển chọn và phát triển tài năng trẻ công nghệ, từ xác định nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp, tuyển chọn ứng viên theo từng lĩnh vực chuyên môn đến đào tạo, mentoring và đưa sinh viên trực tiếp tham gia các dự án công nghệ tại Viettel.

Ra mắt từ năm 2021, Viettel Digital Talent được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới. Thay vì coi thực tập là một giai đoạn trải nghiệm ngắn hạn, chương trình hướng tới phát huy nền tảng đào tạo của các trường đại học, đồng thời tăng cường kết nối với thực tiễn doanh nghiệp để sinh viên có thể chuyển hóa kiến thức và năng lực chuyên môn thành khả năng giải quyết các bài toán công nghệ thực tế.

Mô hình của chương trình xoay quanh hai cấu phần “Smart Selection” và “Launch Talent”. Trong đó, Smart Selection hướng tới phát hiện sớm những ứng viên có tiềm năng và phù hợp với các lĩnh vực công nghệ chiến lược; Launch Talent tập trung phát triển năng lực thông qua đào tạo chuyên sâu, sự đồng hành của chuyên gia và trải nghiệm dự án thực tế.

Điểm khác biệt của Viettel Digital Talent nằm ở việc quá trình tuyển chọn được bắt đầu từ chính nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Hằng năm, các đơn vị Viettel xác định vị trí, năng lực và số lượng nhân sự cần bổ sung, từ đó chương trình xây dựng các lĩnh vực tuyển chọn và bộ tiêu chí đánh giá tương ứng. Năm 2026, chương trình tập trung vào 8 lĩnh vực gồm Data Science & Artificial Intelligence, Cyber Security, Cloud, Internet of Things, 5G, Software Engineering, Semiconductor và Aerospace, với nhu cầu nhân lực tổng hợp từ các đơn vị Viettel ở các lĩnh vực này lên tới hơn 500 vị trí.

Quy mô tuyển chọn cũng liên tục tăng qua từng năm. Từ khoảng 500 hồ sơ năm 2021, Viettel Digital Talent đã thu hút 5.700 hồ sơ năm 2025 và gần 9.000 hồ sơ năm 2026, tương đương mức tăng gần 18 lần so với mùa đầu tiên. Để xử lý lượng ứng viên lớn trong thời gian ngắn, Viettel ứng dụng hệ thống tuyển dụng và nền tảng dữ liệu tập trung, các bài đánh giá năng lực, chuyên môn và phỏng vấn hội đồng. Hơn 20 đơn vị cùng đội ngũ nhân sự tuyển dụng và chuyên gia kỹ thuật của Viettel tham gia vào quá trình lựa chọn ứng viên.

Sau tuyển chọn, các học viên trải qua hành trình khoảng 6 tháng gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung đào tạo chuyên sâu với nội dung được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của Viettel, đồng thời có sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đến từ các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Những học viên đáp ứng yêu cầu tiếp tục bước vào giai đoạn thực tập toàn thời gian, trực tiếp tham gia các dự án tại các đơn vị Viettel dưới sự hướng dẫn của mentor.

Tại đây, sinh viên không chỉ quan sát hoặc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ mà được đặt vào những bài toán thực tế, đảm nhiệm vai trò cụ thể trong dự án và đề xuất các sáng kiến từ chính quá trình làm việc. Những sáng kiến nổi bật có cơ hội được trình bày trực tiếp trước lãnh đạo Tập đoàn và xem xét đưa vào ứng dụng.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua các kết quả đo lường sau nhiều mùa triển khai. Trong 5 năm đầu, gần 500 học viên đã được tuyển dụng vào Viettel sau chương trình. Riêng năm 2025, hơn 200 học viên chuyển sang làm việc toàn thời gian. Số sáng kiến, ý tưởng công nghệ do học viên phát triển tăng từ 19 sáng kiến năm 2021 lên 146 sáng kiến năm 2025, trong đó khoảng 40% đã được ứng dụng tại Viettel. Điểm hài lòng của học viên qua các mùa duy trì ở mức cao vượt xa so với kỳ vọng.

Bên cạnh đóng góp trực tiếp cho nguồn nhân lực, Viettel Digital Talent cũng từng bước hình thành một cộng đồng tài năng công nghệ trẻ. Đến năm 2026, chương trình đã tích lũy gần 20.000 hồ sơ ứng viên tiềm năng, tạo nguồn dữ liệu phục vụ nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ tại nhiều đơn vị trong Tập đoàn.

Việc được vinh danh tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026 đánh dấu lần đầu tiên mô hình thực tập sinh do một doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và triển khai được ghi nhận tại giải thưởng này. Hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns đánh giá các chương trình dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm mức độ phù hợp với nhu cầu của tổ chức, thiết kế chương trình, khả năng tạo gắn kết, hiệu quả có thể đo lường và tác động tổng thể đối với cả người tham gia và doanh nghiệp.

Từ một chương trình thực tập công nghệ, Viettel Digital Talent đang được phát triển theo hướng một hệ sinh thái phát hiện và bồi dưỡng tài năng dài hạn. Trong thời gian tới, Viettel tiếp tục mở rộng đào tạo dựa trên các bài toán thực tế, tăng cường năng lực mentoring, kết nối cộng đồng cựu học viên và thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước, qua đó góp phần phát triển thế hệ nhân lực công nghệ có khả năng cạnh tranh ở quy mô toàn cầu.

Ảnh minh hoạ: https://drive.google.com/drive/folders/1lqxz8J18npgc89JroESKbUfayOGJrA4y?usp=sharing