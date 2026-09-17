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Kinh tế

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Giá xăng dầu tăng mạnh, E10 thêm gần 1.400 đồng/lít

Dương Hưng

TPO - Từ 15h chiều nay (17/9), giá xăng E5RON92 và E10RON95-III tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít. Mức tăng này đã được kìm lại nhờ chi Quỹ bình ổn giá từ 1.250-2.000 đồng mỗi lít/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu mới. Theo đó, giá bán lẻ đối với xăng E5RON92 là 25.139 đồng/lít, tăng 1.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, lên mức tối đa 25.636 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất, thêm 1.460 đồng/lít, lên mức 29.945 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, lên tối đa 19.196 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Ở chiều ngược lại, cơ quan điều hành chi Quỹ bình ổn với mức 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học; 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng/kg đối với dầu mazut. Nguồn chi quỹ được tạm ứng từ ngân sách nhà nước nhờ đó giảm bớt áp lực đà tăng giá của xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 10-16/9 chịu tác động của nhiều yếu tố. Triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran kém khả quan, trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15h chiều 17/9.

Cơ quan điều hành cũng dẫn diễn biến lực lượng Houthi tấn công một số cơ sở dầu mỏ, đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng. Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất cũng ảnh hưởng tới thị trường.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân trong kỳ, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 đạt 141,086 USD/thùng, tăng 10,32% so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 146,234 USD/thùng, tăng 10,64%.

Giá dầu diesel tăng mạnh hơn, lên bình quân 182,634 USD/thùng, tăng 13,42%. Dầu mazut đạt 696,436 USD/tấn, tăng 14,61%.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để có phương án điều hành phù hợp, đồng thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá khi cần thiết.

Dương Hưng
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