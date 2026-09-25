Vàng nhẫn quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (25/9), trong khi giá vàng miếng giữ nguyên thì giá vàng nhẫn một số thương hiệu quay đầu tăng. Nhiều thương hiệu niêm yết vàng nhẫn quanh mức 144-145 triệu đồng/lượng bán ra.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu quay đầu tăng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI có giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng…

Nhu cầu mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng (ảnh: Như Ý).

Theo giới phân tích, diễn biến tăng trở lại của vàng nhẫn sáng nay chủ yếu đến từ việc giá vàng thế giới hồi nhẹ sau khi giảm mạnh trong phiên trước. Vàng nhẫn thường có độ nhạy nhất định với giá vàng thế giới do nhu cầu cao. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC có cơ chế cung - cầu và mức chênh lệch riêng, nên có thể đứng giá ngay cả khi vàng thế giới biến động.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.290 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc có xu hướng đi ngang. Theo đó, Bạc thỏi tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước.