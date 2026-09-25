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Kinh tế

Giá vàng thế giới tăng, sức ép lớn từ USD

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 25/9 (giờ Việt Nam), nhưng vẫn hướng tới tuần giảm giá khi đồng USD mạnh lên, trong khi thị trường ngày càng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 4.288,36 USD/ounce vào sáng 25/9. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn giảm khoảng 2% kể từ đầu tuần. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 0,6%, lên 4.323,10 USD/ounce.

Sức ép lớn đối với vàng đến từ đồng USD. Đồng bạc xanh đang hướng tới một tuần tăng giá, khiến vàng và các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên, làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lợi so với vàng - vốn không trả lãi.

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Vàng hướng tới tuần giảm giá trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

“Trọng tâm chắc chắn sẽ tiếp tục xoay quanh vấn đề lãi suất. Khi thị trường bắt đầu định giá một Fed cứng rắn hơn đáng kể, điều này sẽ củng cố đồng USD và gây bất lợi cho giá vàng”, Kelvin Wong - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - nhận định.

Triển vọng lãi suất Mỹ đã trở nên đáng chú ý hơn sau khi hai quan chức Fed phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát vẫn ở mức cao. Những tuyên bố này được đưa ra sau quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm của Fed vào tuần trước.

Chủ tịch Fed bang Philadelphia Anna Paulson cho biết, đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là ưu tiên hàng đầu và bà sẽ ủng hộ lộ trình chính sách hướng tới mục tiêu này, đồng thời cân nhắc những rủi ro đối với thị trường lao động trong quá trình này.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed bang New York John Williams cũng phát tín hiệu về khả năng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt.

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Giá vàng chịu sức ép khi USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất Fed duy trì ở mức cao. Ảnh: Reuters

Những tín hiệu trên khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về kịch bản lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi cũng tăng theo. Nhà đầu tư có xu hướng chuyển một phần dòng tiền sang trái phiếu và các tài sản sinh lợi khác.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng trong dài hạn. Joshua Rotbart - nhà sáng lập J. Rotbart & Co. - cho rằng, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và nợ công toàn cầu gia tăng.

“Tôi vẫn rất lạc quan về vàng trong phần còn lại của năm. Những căng thẳng địa chính trị kéo dài và nợ công ngày càng gia tăng đang tạo ra nhu cầu liên tục đối với các tài sản trú ẩn an toàn”, Rotbart nói.

Trên thị trường kim loại quý, diễn biến cũng không đồng nhất. Giá bạc giao ngay giảm 0,1%; xuống 63,81 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,5%, lên 1.756,90 USD/ounce và palladium giảm 1,3%, xuống 1.257,56 USD/ounce.

Reuters

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