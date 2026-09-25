AMACCAO - Châu Âu Nam tiên phong ứng dụng robot công nghệ cao trong sản xuất bê tông

Đẩy mạnh ứng dụng robot, tự động hóa và công nghệ cao vào toàn bộ hệ thống nhà máy, AMACCAO -Châu Âu Nam đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất bê tông truyền thống, nâng cao năng suất, chất lượng và mở ra những chuẩn mực mới cho ngành bê tông Việt Nam.

Tiên phong tìm lời giải cho bài toán công nghệ ngành xây dựng

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, những năm gần đây, ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với sự phát triển về quy mô sản xuất, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng cũng có những thay đổi tích cực, tiệm cận với công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp là đơn vị sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất thủ công. Trong giai đoạn nguồn nhân lực ngày càng thiếu, giá nhân công tăng, yêu cầu mới về sản xuất tự động, bền vững ngày càng khắt khe, chỉ một số ít doanh nghiệp có quy mô lớn, sẵn sàng đầu tư mạnh mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

AMACCAO – Châu Âu Nam ứng dụng robot tự động hóa vào toàn bộ hệ thống nhà máy

Trong đó, AMACCAO - Châu Âu Nam, công ty chuyên về sản xuất và thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn thuộc Tập đoàn AMACCAO, là doanh nghiệp hiếm hoi sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, nhiều công đoạn đã được tự động hóa hoàn toàn đã và đang giúp giải bài toán tăng năng suất, tối ưu giá thành, chất lượng vượt trội và hướng tới mô hình sản xuất xanh, bền vững của toàn ngành.

Làm chủ những công nghệ robot lần đầu được áp dụng tại Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó tổng giám đốc Công ty Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam, doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống hơn 40 dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông vận hành trên nền tảng robot hóa, tự động hóa và điều khiển số hóa. Từ khâu định lượng nguyên liệu, căng kéo cốt thép, rải bê tông, đầm lèn, cắt sản phẩm đến vận chuyển trong nhà máy, AMACCAO – Châu Âu Nam đẩy mạnh ứng dụng robot và các thiết bị thông minh để thay thế những công đoạn nặng nhọc, lặp đi lặp lại, yêu cầu độ chính xác cao.

Châu Âu Nam sở hữu hơn 40 dây chuyền sản xuất hiện đại, nhiều công nghệ robot lần đầu áp dụng tại Việt Nam

Tại đây, nhiều công nghệ lần đầu được áp dụng trong các nhà máy bê tông tại Việt Nam, phổ cập những tiến bộ kỹ thuật từ các quốc gia phát triển. Điển hình là hệ thống robot bắn và tháo bu lông khuôn tự động, robot lắp ghép và hàn lồng thép, hệ thống máy căng lực, băng tải vận chuyển vật liệu, hệ thống chia cọc tự động và thiết bị, “cánh tay” nâng chuyển khuôn.

Các dây chuyền mới giúp doanh nghiệp tiết giảm tới 25% lượng lao động so với sản xuất thông thường. Trong khi đó, năng suất tăng lên gần gấp 3 lần (từ 2.500m cọc/ca lên tới 7.000m cọc/ca), chất lượng sản phẩm được đảm bảo đồng đều, loại bỏ sai số do yếu tố lỗi chủ quan của con người.

Nhờ đó, AMACCAO – Châu Âu Nam có khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn trong thời gian ngắn với giá thành tối ưu, góp phần đảm bảo tiến độ cho dự án. Bên cạnh đó, cấu kiện đạt độ chính xác cao giúp hạn chế rủi ro kỹ thuật và chi phí sửa chữa, bảo trì cho khách hàng.

Tuy vậy, bài toán đầu tư không phải là mẫu số chung đối với phần lớn doanh nghiệp của ngành sản xuất bê tông đúc sẵn. Phí đầu tư ban đầu rất lớn, phải có đối tác chuyển giao công nghệ và sở hữu đội ngũ kỹ sư lành nghề, có thể vận hành được hệ thống sau khi lắp đặt.

Theo đại diện AMACCAO – Châu Âu Nam, doanh nghiệp đã chi tới 30 triệu USD để xây dựng nhà máy cọc Đông Bắc Á - nhà máy cọc lớn hàng đầu Đông Nam Á, được đưa vào vận hành từ tháng 10/2022 và cho thấy hiệu quả vượt trội nhờ bước đi mang tính cách mạng: đưa robot công nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh trong ngành bê tông. Nhà máy là hình mẫu mới của nền công nghiệp xanh - tuần hoàn - thông minh, giúp công ty ghi danh trên bản đồ “ông lớn” bê tông trong khu vực.

Không chỉ đầu tư mới, đối với dây chuyền cũ, doanh nghiệp cũng tìm phương án cải tạo và lắp đặt thêm thiết bị tự động ở mọi khâu có thể. Nhờ đó, hầu hết các khâu nặng nhọc từ bơm bê tông, bóc tách khuôn, tháo nẹp... đều đã áp dụng máy móc 100%.

Phát triển sản phẩm công nghệ cao, kiến tạo chuẩn mực mới trong sản xuất bê tông

Không dừng lại ở việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất hiện hữu, AMACCAO – Châu Âu Nam đang tiếp tục mở rộng năng lực công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng hiện đại.

Điển hình, công ty được lựa chọn sản xuất, cung cấp tấm vỏ hầm segment cho gói thầu CP 03 của dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội và một số dự án Metro đô thị tiếp theo. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, dung sai kích thước cho phép chỉ ±0,5mm, đảm bảo tuổi thọ công trình kéo dài hàng trăm năm. Hay tấm bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC) do AMACCAO – Châu Âu Nam sản xuất có độ bền cao và khả năng uốn dẻo tốt, được sử dụng trong cả những môi trường khắc nghiệt, giúp kéo dài tuổi thọ công trình.

Robot công nghệ cao là nền tảng để đưa các thiết kế kỹ thuật thành sản phẩm thực tiễn

AMACCAO – Châu Âu Nam đã và đang chuẩn bị năng lực, sẵn sàng làm chủ những sản phẩm kỹ thuật cao vốn trước đây phụ thuộc nhiều vào đơn vị nước ngoài. Điển hình, công ty đang xây dựng chuỗi nhà máy, xúc tiến hợp tác với các Tập đoàn công nghệ, các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm từng bước nội địa hóa cấu kiện phục vụ đường sắt tốc độ cao như tà vẹt đôi và tấm slaptrack. Đây là những sản phẩm kỹ thuật khó, công nghệ cao, đặt ra những chuẩn mực mới cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Trong đó, các dây chuyền tự động hóa mà AMACCAO dự kiến đưa vào sẽ giúp thay thế tới 70% nhân sự.

Những bước đi tiên phong của AMACCAO – Châu Âu Nam góp phần phục vụ yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại trong tương lai

“Sắp tới, chúng tôi tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị – những sản phẩm mà ngoài chúng tôi ra, hiện tại chưa có đơn vị nào ở Việt Nam sản xuất được. Định hướng của tập đoàn là luôn tìm tòi, học hỏi và áp dụng những dây chuyền tiên tiến nhất thế giới”, Phó tổng giám đốc Công ty AMACCAO – Châu Âu Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, AMACCAO – Châu Âu Nam cũng chú trọng phát triển mô hình sản xuất xanh thông qua việc nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường như xỉ lò cao, cát nghiền, bê tông tái chế và công nghệ thu hồi bê tông dư sau quá trình sản xuất.

Chính xác hơn, thông minh hơn, xanh hơn - đó là chuẩn mực mới mà Châu Âu Nam mang đến cho ngành bê tông Việt Nam. Đó cũng là cách AMACCAO hiện thực hóa khát vọng trở thành Tập đoàn Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ.

AMACCAO – Châu Âu Nam - Thế giới bê tông đúc sẵn

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