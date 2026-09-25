Lượng xe đi cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ giảm

TPO - Khoảng một tháng trở lại đây, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có xu hướng giảm. Nhiều thời điểm, tuyến đường vốn thường xuyên có đông phương tiện trở nên khá thông thoáng.
TPO - Trong khi chứng khoán, vàng đưa nhà đầu tư đi “tàu lượn” thì bất động sản vẫn là phễu hút dòng tiền. Thị trường ghi nhận, dòng tiền thông minh đang tranh thủ thời cơ chốt bất động sản giá tốt.
TPO - Ông Ngô Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - cho biết tình trạng sầu riêng chết hàng loạt ghi nhận tập trung tại hai thôn Hoàng Yên và làng Bạt, với diện tích kiểm đếm sơ bộ đã vượt 10 ha. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ, quanh khu vực xã Chư Prông ước tính có hàng nghìn ha sầu riêng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Chiều ngày 24/9, tại Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đoàn công tác Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS), thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC) đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với MB.
Năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo giá trị thực đang trở thành nền tảng để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” diễn ra từ ngày 17 - 20/9/2026 tại Centralworld, Bangkok (Thái Lan), VietinBank đã mở rộng kênh kết nối thanh toán QR mới nhằm mang đến hành trình mua sắm xuyên biên giới trở nên liền mạch hơn cho các khách hàng (KH).
TPO - Hàng loạt doanh nghiệp, hiệp hội tiếp tục phản ánh vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có hồ sơ kéo dài nhiều năm với số tiền hàng chục tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương trả lời rõ doanh nghiệp được hoàn bao nhiêu, không được hoàn bao nhiêu, lý do và thời gian xác minh.
Ngày 23/9/2026, tại TP.HCM, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cùng BIDV Tây Sài Gòn đã gặp gỡ và trao 20 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài Khoản cho khách hàng Q.K.T. Khoản bồi thường này góp phần hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại tài chính sau khi không may trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến.
TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân vốn cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
TPO - Tại Hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của các tổ chức tín dụng năm 2026 ngày 24/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ.
Các thỏa thuận mới kết nối công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế với năng lực phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
Thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo về độ êm, người tiêu dùng hiện đại có xu hướng quan tâm sâu hơn đến cấu trúc, thành phần chất liệu và hiệu quả sử dụng của nệm foam. Từ góc nhìn này, iComfy tập trung làm rõ cấu trúc đa tầng của sản phẩm, nơi chất liệu và thiết kế được tính toán để tạo nên trải nghiệm nghỉ ngơi phù hợp hơn.
Shopee tiếp tục cung cấp các công cụ và chương trình hỗ trợ nhà bán minh bạch hóa thông tin kinh doanh, tối ưu và nâng cao hiệu quả vận hành.
TPO - Hơn 200 kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng. Cách thức xử lý kiến nghị lần này là từng vấn đề được phân loại, xác định rõ đầu mối, tình trạng xử lý và cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc có văn bản trả lời.
TPO - Chuyến tàu chở container đầu tiên từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc qua kênh đào Bình Lục ra biển đã cập bến cảng Cái Cui, Cần Thơ, đánh dấu chính thức hình thành tuyến vận tải tàu container quốc tế bằng đường sông pha biển giữa 2 cảng và giữa Trung Quốc tới thẳng khu vực miền Tây.
TPO - Áp lực bán tiếp tục lan rộng trong phiên giao dịch ngày 24/9, VN-Index giảm 26,6 điểm, xuống 1.775 điểm. Chỉ sau hai phiên, chỉ số đã mất gần 42 điểm. Toàn thị trường ghi nhận hơn 400 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.