Lượng xe đi cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ giảm

Thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo về độ êm, người tiêu dùng hiện đại có xu hướng quan tâm sâu hơn đến cấu trúc, thành phần chất liệu và hiệu quả sử dụng của nệm foam. Từ góc nhìn này, iComfy tập trung làm rõ cấu trúc đa tầng của sản phẩm, nơi chất liệu và thiết kế được tính toán để tạo nên trải nghiệm nghỉ ngơi phù hợp hơn.