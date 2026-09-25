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Nhà đầu tư vàng, chứng khoán đi 'tàu lượn', vì sao bất động sản hút dòng tiền?

Duy Quang

TPO - Trong khi chứng khoán, vàng đưa nhà đầu tư đi “tàu lượn” thì bất động sản vẫn là phễu hút dòng tiền. Thị trường ghi nhận, dòng tiền thông minh đang tranh thủ thời cơ chốt bất động sản giá tốt.

Nhiều nguồn cung mới

Để kích cầu sức mua dịp cuối năm, nhiều chủ đầu tư đang rục rịch tung ra nguồn cung mới đi kèm các chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, nhiều dự án quy mô lớn, với pháp lý và quy hoạch hạ tầng, tiện ích bài bản, ưu tiên không gian xanh như Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Hải Vân Bay… đã góp phần thúc đẩy sự sôi động của thị trường - không chỉ ở Hà Nội và TPHCM mà còn ở các địa phương khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng…

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Dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường.

Trong đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long với diện tích lên đến 6.200 ha đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường. Từ trước khi ra mắt, làn sóng tìm hiểu và săn đón đã khiến môi giới, nhà đầu tư ùn ùn đổ về khu vực.

Ở dự án Vinhomes Hải Vân Bay, chỉ trong 5 phiên livestream trước lễ kick-off, dự án đã ghi nhận hơn nửa triệu lượt theo dõi trực tiếp cùng 7.353 booking. Đáng chú ý, nhiều quỹ căn đẹp tại khu Bạch Vân thuộc dự án Vinhomes Hải Vân Bay đã nhanh chóng có chủ, không ít dòng sản phẩm đã “cháy hàng”.

Ở khu vực phía Nam, liên doanh quốc tế gồm TT Capital, Cosmos Initia, Tập đoàn Hinokiya, Tập đoàn Koterasu và Vietmax Capital công bố mức giá của dự án TT GENESIS chỉ 69 triệu đồng/m2.

TT GENESIS có quy mô 1,9 ha với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, gồm 2 block căn hộ cao 30 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ và 12 căn nhà phố. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường lộ giới 30m thuộc Khu dân cư Đào Sư Tích - Phước Kiển, liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nên được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đẳng cấp hiện hữu. Điểm đắt giá của TT GENESIS nằm ở địa thế hiếm có với 3 mặt hướng sông và 4 mặt tiền đường cùng vị trí trung tâm của “lõi” hạ tầng nghìn tỷ tại khu Nam.

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Nhiều chủ đầu tư đang rục rịch tung ra nguồn cung mới đi kèm các chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn.

Tập đoàn Bcons tung ra thị trường hơn 1.200 căn hộ thuộc dự án Bcons Aria ngay khu vực Làng Đại học Quốc Gia TPHCM. Với giá dự kiến từ 46 triệu đồng/m2, căn hộ 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh tại đây có giá khoảng 2,5 tỷ đồng/căn.

Trong bối cảnh lãi suất biến động, Bcons đang áp dụng chính sách cam kết lãi suất ổn định 6,9%/năm trong vòng 4 năm nhằm hỗ trợ nhóm khách hàng mua nhà ở thực. Thay vì khuyến khích đòn bẩy tài chính quá mức, chủ đầu tư ưu tiên người mua có năng lực tài chính tự có khi giới hạn mức vay tối đa tại dự án Bcons Aria chỉ khoảng 50% giá trị căn hộ.

Phục vụ nhu cầu ở thực

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - cho hay, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó động lực tăng trưởng không còn đến chủ yếu từ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà dần chuyển sang những yếu tố tạo nên giá trị thực và khả năng khai thác bền vững trong dài hạn.

Theo CBRE, trước năm 2024, TPHCM (cũ) thường chiếm khoảng 60-85% tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới của toàn vùng, thì từ năm 2024 đến nay tỷ trọng này đã giảm xuống còn 20-50%. Nguồn cung mới ngày càng phân bổ mạnh sang các thị trường vệ tinh như Bình Dương cũ, Long An cũ và Đồng Nai, phản ánh tác động của quá trình phát triển hạ tầng liên vùng, quỹ đất dồi dào và sự mở rộng không gian đô thị.

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Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới.

"Nguồn cung mới đang được mở rộng ra ngoài khu vực lõi đô thị. Trong khi các khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm quỹ đất và chi phí phát triển cao, các cực tăng trưởng mới tại vùng ven và các địa phương lân cận đang trở thành động lực chính của thị trường", bà Dương nói.

Theo bà Dung, trong các năm tới, trung bình mỗi năm giá bán sơ cấp của căn hộ ước tính tăng thêm 11% mỗi năm. Đối với phân khúc nhà thấp tầng, giá sơ cấp và thứ cấp cũng duy trì mức tăng lần lượt khoảng 5-6% mỗi năm trong giai đoạn dự báo 2026-2028. Điều này cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng trưởng dựa trên đầu cơ sang tăng trưởng dựa trên sự khan hiếm quỹ đất, hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực ngày càng lớn.

Với thị trường bất động sản cuối năm 2026 trở đi, bà Dương Thuỳ Dung cho rằng, có một sự thay đổi quan trọng trong tâm lý người mua nhà. Nếu như trước đây, bất động sản thường được nhìn nhận như một tài sản đầu tư với kỳ vọng tăng giá nhanh, thì hiện nay người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng thực tế, chất lượng môi trường sống và khả năng đáp ứng nhu cầu của gia đình trong dài hạn.

Cùng với đó, khái niệm về một nơi ở lý tưởng cũng đang thay đổi. Người mua ngày nay không chỉ lựa chọn một ngôi nhà, mà đang lựa chọn một phong cách sống. Các yếu tố như môi trường sống xanh, mật độ xây dựng thấp, công viên quy mô lớn, hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng trong quyết định mua nhà.

Dữ liệu của VARS IRE cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thị trường ghi nhận khoảng 98.000 sản phẩm chào bán, tăng 50% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%. Toàn thị trường ghi nhận khoảng 48.000 giao dịch, trong đó, nguồn cung mới đóng góp khoảng 43.000 giao dịch.

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