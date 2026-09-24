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Hoàn thuế kéo dài, Cục Thuế yêu cầu phải trả lời rõ với doanh nghiệp

Việt Linh

TPO - Hàng loạt doanh nghiệp, hiệp hội tiếp tục phản ánh vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có hồ sơ kéo dài nhiều năm với số tiền hàng chục tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương trả lời rõ doanh nghiệp được hoàn bao nhiêu, không được hoàn bao nhiêu, lý do và thời gian xác minh.

Hồ sơ kéo dài, dòng tiền doanh nghiệp bị mắc lại

Tại hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng diễn ra chiều 24/9, tại Cục Thuế - Bộ Tài chính, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) trình bày kiến nghị của một hội viên là Công ty Cổ phần Thép Vina Kyoei. Doanh nghiệp đang vướng hồ sơ hoàn thuế, nộp từ tháng 1/2023 nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

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Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị. Ảnh: Việt Linh.

Đại diện Thép Vina Kyoei kiến nghị đẩy nhanh việc xác minh hóa đơn của các nhà cung cấp, phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khi cần bổ sung tài liệu, giải trình. Trường hợp một phần hóa đơn cần xác minh chuyên sâu, doanh nghiệp đề nghị được hoàn trước phần thuế đã đủ điều kiện để có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - kiến nghị xem xét linh hoạt chính sách gia hạn thuế đối với ngành nông sản xuất khẩu, trong đó có hồ tiêu và gia vị, ít nhất trong năm 2026; đồng thời nghiên cứu kéo dài chính sách nếu khó khăn tiếp tục diễn ra.

Theo bà Liên, một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đang tồn thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước thời điểm quy định mới có hiệu lực. Do hoạt động chủ yếu xuất khẩu, tỷ trọng bán trong nước thấp, doanh nghiệp khó xử lý số thuế đầu vào còn tồn do không có nhiều thuế đầu ra trong nước để khấu trừ.

Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị có hướng dẫn thống nhất giữa cơ quan thuế, hải quan và các địa phương về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với gỗ nhập khẩu, gỗ xẻ sấy và phụ phẩm; đồng thời hướng dẫn việc điều chỉnh hóa đơn và xử lý số thuế đã nộp trong các giai đoạn khác nhau.

Không để doanh nghiệp chờ mà không rõ lý do

Với trường hợp Thép Vina Kyoei, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết Cục Thuế đã có quyết định giải quyết khiếu nại, giao Thuế TPHCM phối hợp xác minh các nội dung liên quan.

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Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Ông Mai Sơn yêu cầu lãnh đạo Thuế TPHCM báo cáo rõ cơ quan thuế đang phối hợp với những cơ quan nào để xác minh tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp liên quan. Đồng thời, Thuế TPHCM phải khẩn trương làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm có kết quả, báo cáo tiến độ và lý do..., có báo cáo trước ngày 30/9.

Theo ông Mai Sơn, với các hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế cần trả lời rõ doanh nghiệp được hoàn bao nhiêu, không được hoàn bao nhiêu, lý do vì sao và thời gian xác minh dự kiến. Các câu trả lời phải đủ rõ để doanh nghiệp có cơ sở thực hiện.

Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát các hồ sơ còn tồn đọng, tập trung xử lý những hồ sơ kéo dài, đồng thời đẩy mạnh hoàn thuế tự động, xây dựng tờ khai gợi ý và ứng dụng dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu kê khai đến lập hồ sơ hoàn thuế.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin rõ tình trạng xử lý. Hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn phải nêu lý do; trường hợp cần xác minh phải thông tin nội dung và thời gian dự kiến.

Theo số liệu từ Cục Thuế, đến hết ngày 21/9, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng trên cả nước đạt gần 142.600 tỷ đồng, bằng 144% cùng kỳ và khoảng 82% dự toán. Khoảng 87% hồ sơ thuộc diện “hoàn trước, kiểm tra sau” được giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Hiện tại, còn khoảng 1.590 hồ sơ đang được giải quyết, với số tiền đề nghị hoàn khoảng 29.409 tỷ đồng.

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#hoàn thuế #thuế VAT #doanh nghiệp #cục thuế #xác minh #giải quyết hồ sơ #phản hồi

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