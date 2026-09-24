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Kinh tế

TKV và Caterpillar tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực phục vụ thị trường Việt Nam

P.V

Tại cuộc làm việc ở New York (Mỹ), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Caterpillar trao đổi về chính sách sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng và các giải pháp công nghệ, hướng tới nâng cao năng lực phục vụ thị trường Việt Nam.

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Caterpillar mong muốn tiếp tục tham gia vào các kế hoạch hợp tác sắp tới với Vinacomin

Ngày 22/9/2026, tại New York (Mỹ), đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo cấp cao của Caterpillar, tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ.

Tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa TKV, Caterpillar và Phú Thái CAT - đại lý ủy quyền chính thức của Caterpillar tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa các bên được duy trì trong thời gian qua, tạo nền tảng cho việc mở rộng các hoạt động thương mại và cung cấp thiết bị, dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi với lãnh đạo Caterpillar, TKV đề nghị tập đoàn nghiên cứu, xem xét các chính sách phù hợp và có tính cạnh tranh hơn đối với thị trường Việt Nam.

TKV cũng đề nghị Caterpillar cân đối chính sách trong cả ngắn hạn và dài hạn, tạo điều kiện để các sản phẩm của Caterpillar có khả năng tham gia các gói thầu tại Việt Nam với mức độ cạnh tranh cao hơn. Theo TKV, việc này không chỉ góp phần duy trì vị trí của Caterpillar trên thị trường Việt Nam mà còn thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên.

Một nội dung khác được TKV đề xuất là nâng cao chính sách bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng tại khu vực phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh - địa bàn tập trung nhiều đơn vị thuộc TKV hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến than.

Việc tăng cường năng lực dịch vụ tại khu vực này được kỳ vọng giúp máy móc, thiết bị được bảo đảm khả năng vận hành, hạn chế thời gian gián đoạn và những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Caterpillar cam kết hỗ trợ thị trường Việt Nam

Về phía Caterpillar, lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để phát triển thị trường Việt Nam. Bên cạnh cung cấp các sản phẩm, thiết bị, Caterpillar cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp hỗ trợ khách hàng toàn diện, trong đó có những giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại.

Caterpillar đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các kế hoạch hợp tác với TKV trong thời gian tới, qua đó mở rộng quan hệ đối tác giữa hai bên.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, đoàn lãnh đạo cấp cao của Caterpillar dự kiến sẽ đến thăm và làm việc tại TKV. Đây sẽ là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các cơ hội hợp tác, nhu cầu thiết bị, dịch vụ và định hướng phát triển quan hệ đối tác trong thời gian tới.

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P.V
#TKV #Caterpillar #hợp tác #dịch vụ #thị trường Việt Nam #công nghệ

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