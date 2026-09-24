Long Châu giành giải thưởng Top 3 “Best of Vietnam” tại YouTube Works Awards Vietnam 2026

Tại lễ trao giải YouTube Works Awards Vietnam 2026, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu vừa xuất sắc nhận giải thưởng danh giá “Hạng Nhất - Kể chuyện Đa định dạng”, đồng thời là đơn vị y tế duy nhất vào top 3 “Chiến dịch xuất sắc nhất trên nền tảng YouTube tại Việt Nam” với chiến dịch truyền thông ấn tượng “Hành trình Tiêm iu”.

Ngày 16/9, YouTube Festival Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quảng cáo và các đối tác trong hệ sinh thái YouTube. Trong khuôn khổ sự kiện, lễ trao giải YouTube Works Awards Vietnam 2026 được tổ chức nhằm vinh danh các thương hiệu và công ty truyền thông đứng sau những chiến dịch quảng cáo sáng tạo, đổi mới và mang lại hiệu quả kinh doanh nổi bật trên nền tảng YouTube.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng tại YouTube Works Awards Vietnam 2026

Tại mùa giải năm nay, chiến dịch “From Fear to Trust: Long Châu’s ‘Tiêm iu’ Vaccination Journey” (Hành trình Tiêm iu) của Tiêm Chủng Long Châu đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để được xướng tên ở hai hạng mục danh giá: Hạng Nhất - Kể chuyện Đa định dạng (Multiformat Storytelling) và vào top 3 Chiến dịch xuất sắc nhất trên nền tảng YouTube tại Việt Nam (Best of Vietnam).

Với cách kể chuyện truyền cảm, chiến dịch “Tiêm iu” của Long Châu đã chiến thắng hạng mục Kể chuyện Đa định dạng - Multiformat Storytelling.

Đáng chú ý, hạng mục Kể chuyện Đa định dạng (Multiformat Storytelling) ghi nhận những chiến dịch tạo ảnh hưởng đến cộng đồng thông qua cách kể chuyện sáng tạo, được triển khai đa dạng trên đa nền tảng, thời lượng và thiết bị. Các nội dung chạm đến người xem bằng những hình ảnh, bối cảnh gần gũi, mang thông điệp giàu ý nghĩa và cách thể hiện ấn tượng. Với chiến dịch giàu tính thấu cảm, Long Châu đã ghi dấu ấn với cách tiếp cận gần gũi, đánh trúng insight của các phụ huynh có con “sợ tiêm”, từ đó lan tỏa thông điệp “Tiêm nhẹ, không đau”. Tiêm chủng từ một chủ đề sức khỏe đã trở thành câu chuyện về tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc dành cho người thân thương. Chiến dịch còn có sự đồng hành của ca sĩ Hòa Minzy, góp phần gia tăng sức lan tỏa đến đại chúng.

Long Châu là đơn vị y tế duy nhất có mặt trong top 3 Chiến dịch xuất sắc nhất trên nền tảng YouTube tại Việt Nam - Best of Vietnam.

Bên cạnh đó, Chiến dịch xuất sắc nhất trên nền tảng YouTube tại Việt Nam (Best of Vietnam) là giải thưởng cao nhất của YouTube Works Awards Vietnam, tôn vinh những chiến dịch thể hiện nổi bật sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo, cách khai thác hiệu quả các thế mạnh của YouTube và khả năng tạo ra tác động rõ rệt về truyền thông. Việc góp mặt trong top 3 “Best of Vietnam” tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của chiến dịch, đồng thời ghi nhận cách Long Châu xây dựng nội dung khéo léo trên nền tảng YouTube, kể câu chuyện sức khỏe theo cách giàu truyền cảm.

Đại diện Long Châu cho biết, “Hành trình Tiêm iu” xuất phát từ sự thấu cảm trước những “cuộc đấu trí” giữa cha mẹ có con nhỏ mỗi lần đi tiêm. Trẻ thì vừa ra khỏi nhà đã bắt đầu lo sợ. Còn ba mẹ thì chỉ mong sao con hợp tác, hành trình dự phòng an toàn và bé đỡ đau nhất có thể.

Thấu hiểu nỗi sợ của bé và nỗi lo đó của bố mẹ, Tiêm chủng Long Châu cung cấp dịch vụ dự phòng nhẹ nhàng, ít đau và giảm lo lắng cho trẻ. Đội ngũ y tế được đào tạo thường xuyên về an toàn tiêm chủng, đồng thời nâng cao kỹ thuật chuyên môn với sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn, hội y khoa và viện nghiên cứu. Nhờ đó, quy trình tiêm được thực hiện đúng kỹ thuật, an toàn và nhẹ nhàng.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, các bác sĩ và điều dưỡng Long Châu còn đặt cảm xúc của trẻ lên hàng đầu, đồng hành cùng bố mẹ trong việc trấn an và chăm sóc trẻ trước, trong và sau tiêm. Sự dịu dàng trong từng thao tác, lời động viên và cách tương tác phù hợp giúp mỗi lần tiêm trở nên dễ chịu, vui vẻ hơn với cả trẻ và bố mẹ. Nhờ vậy, tại Long Châu, tiêm phòng đã trở thành một trải nghiệm bảo vệ sức khỏe an tâm cho cả gia đình, để một lần dự phòng là một hành trình “tiêm iu” đúng nghĩa.

Đội ngũ y tế Long Châu với chuyên môn vững vàng, tiêm nhẹ nhàng, ít đau, giúp cả gia đình yên tâm trên hành trình dự phòng sức khỏe.

Thông qua chiến dịch lần này, Long Châu mong muốn tiếp cận các gia đình theo cách tự nhiên và gần gũi: Bố mẹ hãy an tâm, trên hành trình bảo vệ sức khỏe và cùng con lớn khôn luôn có Long Châu thấu hiểu và đồng hành. Và những mũi “tiêm iu” hôm nay không chỉ là cách chủ động phòng bệnh, mà còn là cách bố mẹ gửi gắm yêu thương và trao thêm hành trang khỏe mạnh cho tương lai của con.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu chú trọng xây dựng dịch vụ an toàn, hiện đại và thuận tiện cho mọi gia đình. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vắc xin chính hãng, chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống bảo quản vắc xin được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định.

Phát huy mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, Long Châu còn nỗ lực đưa tiến bộ y khoa, các dịch vụ y tế hiện đại và minh bạch đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt. Đây là những bước đi nhất quán trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng đến mục tiêu lớn nâng cao chất lượng chăm sóc cộng đồng, xây dựng xã hội khoẻ mạnh và hạnh phúc.