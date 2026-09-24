Tuổi 40 và bài toán chia tiền: Bao nhiêu cho mái ấm của con, bao nhiêu cho tuổi già của cha mẹ?

Giá căn hộ mới tại các đô thị lớn đã chạm mốc 112–128 triệu đồng/m² (Bộ Xây dựng, quý I/2026), biến giấc mơ an cư của giới trẻ thành bài toán tính bằng thập kỷ. Ở tuổi 40, phụ huynh nên chia khoản tích lũy hàng tháng theo cơ cấu nào để vừa chuẩn bị “an cư” cho tương lai con, vừa lo được quỹ hưu trí cho hai vợ chồng?

Một khoản để dành, hai đích đến của tuổi 40

Chị Mai (40 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) nhận tin con trai đỗ vào trường cấp ba chất lượng cao hồi tháng 7 vừa rồi. Con bước chân vào hành trình mới cũng là lúc hai vợ chồng chị ngồi lại để tính chuyện đường dài.

Nhìn xa hơn tới mốc con trưởng thành, chị Mai hiểu sức mình khó lòng gánh nổi việc mua đứt một căn hộ. Hai vợ chồng chọn cách tích lũy dần một khoản, làm vốn tiếp sức cho con khi bắt đầu tự lập. Khoản này cần an toàn nhưng vẫn phải sinh lời tốt, bởi nó đang chạy đua với đà tăng giá nhà trong 10–15 năm tới.

Bên cạnh bệ phóng cho con, chị Mai còn đặt mục tiêu lập quỹ dưỡng già cho hai vợ chồng. Với khoản này, tính chắc chắn phải đặt lên hàng đầu.

"Cùng một khoản tiền, chia bao nhiêu cho tuổi già của hai vợ chồng, bao nhiêu làm vốn cho con, chúng tôi đã bàn xong rồi. Giờ là quyết định đầu tư và tiết kiệm như thế nào để an toàn, sinh lời", chị Mai nói.

Ngưỡng 40 tuổi, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu suy tính đường dài cho tương lai của con và tuổi hưu của chính mình

Cứ 10 đồng để dành, phân bổ thế nào cho hợp lý?

Đầu tháng 9 vừa qua, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đưa ra thị trường giải pháp Tích lũy An Gia, vận hành theo cơ chế trao quyền cho khách hàng tự quyết định cơ cấu dòng tiền.

Cụ thể, giải pháp cho phép khách hàng thiết lập kế hoạch tài chính với thời hạn từ 1-10 năm, áp dụng mức tích lũy khởi điểm từ 20 triệu đồng và khoản trích định kỳ hàng tháng tối thiểu từ 2 triệu đồng. Ngay từ thời điểm khởi tạo, người dùng được chủ động 'may đo' tỷ lệ phân bổ dòng tiền giữa hai kênh tiết kiệm và đầu tư.

Mỗi tháng, khoản trích được phân bổ theo tỷ lệ đã chọn sang 2 nhánh. Nhánh thứ nhất nằm lại ABBank dưới dạng tiền gửi, hưởng mức lãi suất 7%/năm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo áp dụng theo quy định của ngân hàng tại từng thời kỳ. Nhánh này giữ vai trò trục đỡ, tăng trưởng đều đặn theo lãi suất tiền gửi.

Nhánh thứ hai “chảy” vào dòng đầu tư, do đối tác của ABBank thực hiện. Mức lợi suất được cam kết theo từng chu kỳ 12 tháng và công bố vào đầu mỗi năm. Nhánh này có nhiệm vụ kéo tốc độ tăng trưởng của kế hoạch lên mức cao hơn. Đáng chú ý, từ khi “nhấn nút” tham gia đến cuối hành trình tích lũy, khách hàng không mất bất kỳ khoản phí nào. Đồng nghĩa, khách hàng nhận đủ toàn bộ vốn và lãi khi “đến đích”.

Trong khi đó, cơ chế đóng góp bổ sung cho phép khách hàng nộp thêm khi thu nhập dồi dào hơn. Khoản này được áp nguyên mức lãi suất đã xác lập từ đầu kỳ.

Những năm thuận lợi, khách hàng có thể đẩy nhanh dòng tích lũy, giúp lộ trình tài chính vận hành xuyên suốt thời gian dài mà không cần phải khởi tạo lại kế hoạch mới.

Điểm khác biệt vượt trội nằm ở chỗ, cơ cấu 'may đo' do chính khách hàng quyết định, thay vì bị đóng khung ấn định sẵn tỷ lệ như phần lớn giải pháp tài chính dài hạn trên thị trường.

ABBank mang đến giải pháp thông minh Tích lũy An gia, với 3 giá trị đồng hành trong 1 khoản tiền tích lũy

Không có công thức chung cho “tỷ lệ vàng”Không có công thức chung cho “tỷ lệ vàng”

Dưới góc nhìn của các chuyên gia tài chính cá nhân, không tồn tại 'công thức vàng' về tỷ lệ phân bổ áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Những gia đình khởi động kế hoạch từ sớm hoặc đã có sẵn quỹ dự phòng sẽ sở hữu nhiều dư địa để ưu tiên tỷ trọng cấu phần tăng trưởng. Ngược lại, các gia đình bắt đầu muộn hơn hoặc chưa có tài sản phòng thủ thì tiêu chí an toàn và bảo toàn vốn đặt lên hàng đầu.

Với nỗi lo chi phí y tế phát sinh, giải pháp Tích lũy An Gia xử lý bằng cấu phần độc lập nằm ngoài bài toán phân bổ. Đó là quyền lợi bảo hiểm sức khỏe được tích hợp xuyên suốt thời gian tham gia, mà không bị khấu trừ chi phí hay làm giảm số tiền gốc tích lũy của khách hàng.

Tùy theo kế hoạch, người tham gia nhận quyền lợi bảo vệ lên tới 150% số dư gốc tích lũy (tối đa 30 tỷ đồng), trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày (tối đa 180 triệu đồng/năm) với thời hạn bảo vệ kéo dài tới 71 tuổi. Nhờ lớp dự phòng này, nếu sự cố sức khỏe xảy ra, chi phí y tế sẽ có nguồn bù đắp thay vì buộc gia đình phải chống chịu toàn bộ chi phí điều trị, có thể làm đứt quãng số đã tích lũy.

Với giải pháp Tích lũy An Gia, kế hoạch của chị Mai trở nên đơn giản hơn khi đảm bảo sự tự chủ cho tuổi già của chính mình đồng thời trở thành điểm tựa nâng bước con cái trưởng thành nhờ cấu trúc dòng tiền hợp lý và kỷ luật tài chính đều đặn.

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