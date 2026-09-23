Orion Việt Nam năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín

Orion Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2026 – Nhóm ngành Bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác” do Vietnam Report công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Hai năm liên tiếp dẫn đầu

Ngày 22/9/2026, Vietnam Report chính thức công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2026. Ở nhóm Bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Trước đó, Orion cũng đứng đầu bảng xếp hạng của nhóm ngành này năm 2025.

Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín” của Vietnam Report được xây dựng dựa trên ba nhóm tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông và khảo sát ý kiến người tiêu dùng và các bên liên quan. Với bảng xếp hạng năm 2026, dữ liệu khảo sát được cập nhật đến tháng 8/2026.

Kết quả vì vậy không chỉ phản ánh quy mô doanh nghiệp mà còn là sự tổng hòa giữa hiệu quả hoạt động, năng lực đổi mới sản phẩm, mức độ hiện diện và uy tín thương hiệu, cùng sự ghi nhận từ người tiêu dùng và cộng đồng.

Trong những năm gần đây, Orion Việt Nam duy trì đà tăng trưởng song song với việc mở rộng năng lực sản xuất và danh mục sản phẩm. Nếu năm 2021 doanh thu đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, thì năm 2023 con số này đã vượt 9.000 tỷ đồng. Đến năm 2025, doanh thu Orion Việt Nam đạt tương đương khoảng 10.137 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước.

Từ hai nhà máy tại Bình Dương và Bắc Ninh, Orion hiện vận hành 32 dây chuyền với sản lượng khoảng 84.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất với Nhà máy Yên Phong 2, gồm kho logistics, xưởng film bao bì công suất 100 triệu mét/năm và hơn 8 dây chuyền sản xuất bánh kẹo. Đồng thời, Orion cũng đầu tư kho logistics tại Đà Nẵng với sức chứa khoảng 3.100 pallet.

Phát triển sản phẩm từ nhu cầu của người tiêu dùng Việt

Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Orion đã chuyển từ mô hình nhập khẩu, phân phối sang xây dựng năng lực sản xuất, R&D và chuỗi cung ứng ngay tại thị trường nội địa.

Việt Nam vì vậy không chỉ là một thị trường tiêu thụ quan trọng, mà còn là nơi Orion nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên khẩu vị, văn hóa ẩm thực và những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc như ChocoPie, Custas, O’Star hay Swing, Orion liên tục mở rộng danh mục với bánh gạo An, C’est Bon, Gouté, Marine Boy, Miz, Tayo, Toonies, các dòng kẹo Finda, Boom Jelly… nhằm đáp ứng những nhu cầu và nhóm người tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Một trong những ví dụ rõ nét cho chiến lược bản địa hóa là bánh gạo An và C’est Bon, hai sản phẩm được nghiên cứu và phát triển riêng cho Việt Nam. Bánh gạo An ra đời từ sự gần gũi của người Việt với hạt gạo, trong khi C’est Bon lấy cảm hứng từ bánh mì chà bông và nhu cầu về một lựa chọn tiện lợi trong nhịp sống hiện đại.

Đáng chú ý, dù không được bán tại Hàn Quốc, hai sản phẩm này lại đang được nhiều du khách Hàn Quốc tìm mua khi đến Việt Nam. Doanh thu bánh gạo An năm 2025 đã vượt 80 tỷ won, trong khi C’est Bon ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 15% trong sáu tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ.

Từ những sản phẩm “Made for Vietnam”, Orion đang hướng đến một bước phát triển xa hơn: tạo ra các sản phẩm được phát triển từ Việt Nam nhưng có khả năng tiếp cận và tạo sức hút tại những thị trường quốc tế.

Phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Orion duy trì nhiều chương trình xã hội dài hạn tập trung vào nông nghiệp, giáo dục, trẻ em và môi trường.

Tiêu biểu là Dự án “Khoai tây quê hương”, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2016 và đến nay đã bước sang hành trình hơn 10 năm. Thông qua mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học và chính quyền địa phương, Orion hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, máy móc nông nghiệp và bao tiêu đầu ra, qua đó góp phần hình thành vùng nguyên liệu khoai tây tươi phục vụ sản xuất các dòng snack O’Star, Swing tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, Dự án Nhà Vệ Sinh Học Đường tiếp tục được mở rộng trong năm 2026, với hơn 19 công trình đã hoàn thành tại TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Cần Thơ, góp phần mang đến môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn, để các em yên tâm học tập và phát triển.

Các hoạt động vì môi trường cũng được duy trì, tiêu biểu là Dự án Bao bì Hiền lành đã được Orion triển khai liên tục trong 5 năm, hướng đến giảm thiểu tác động của bao bì đến môi trường thông qua tối ưu thiết kế, giảm lượng mực in, màng nhựa và giấy sử dụng, đồng thời từng bước mở rộng các tiêu chuẩn bao bì thân thiện hơn trên danh mục sản phẩm.

Năm 2026, Chương trình “Trạm Xanh Orion 2” với sự tham gia của hơn 250 nhân viên và Ban lãnh đạo, trồng mới 150 cây xanh và trao hệ thống tưới hỗ trợ chăm sóc cây tại Bến xe Miền Đông Mới.

Bên cạnh các dự án dài hạn, Orion cũng thường xuyên tổ chức các chương trình sẻ chia hướng đến trẻ em và các nhóm yếu thế trong những dịp như Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, Tết và các hoạt động cộng đồng khác.

Đại diện Orion chia sẻ: “Hai năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng là sự ghi nhận quý giá từ các tổ chức, đối tác và cộng đồng dành cho Orion trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Orion. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư dài hạn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho thị trường Việt Nam.”

Với nền tảng đã xây dựng trong hơn 30 năm, Orion sẽ tiếp tục phát triển cùng người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời hướng đến việc tạo ra nhiều sản phẩm từ Việt Nam có khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.